La bande-annonce de Chucky promet une histoire classique de la venue de la rage ⋆ 10z viral

Un jeu d’enfant créé il y a trente-trois ans, inculquant au public partout une peur intense des poupées rousses qui ressemblaient à la poupée Good Guy dans laquelle le tueur en série Charles Lee Ray a transféré son âme. Maintenant, juste à temps pour Halloween, Syfy a relancé la franchise de huit films, la transformant en une nouvelle série télévisée qui poursuit le règne de terreur de Chucky.

Dans la bande-annonce, un adolescent sans méfiance nommé Jake Wheeler (Zackary Arthur) trouve Chucky à vendre lors d’un vide-grenier local dans la ville où Charles Lee Ray est né. La poupée effrayante se fait fourrer dans son casier à l’école, avant de rentrer à la maison avec Jake et de faire des ravages. Nous apprenons également qu’avant que Charles Lee Ray ne décide de mettre un morceau de son âme dans la poupée Good Guy, il a également transféré son âme dans quelqu’un d’autre.

Alors que Chucky et Jake semblent avoir au moins un moment où la poupée n’essaie pas de le tuer activement, la plupart de la bande-annonce dépeint des morts horribles, un Chucky brandissant un couteau et une paire d’adolescents inconscients dansant alors que leur maison monte dans flammes autour d’eux. Il semble que tout le monde devra accepter une série de meurtres horribles qui commencent à exposer les hypocrisies profondes et les secrets cachés de la ville, tandis que les amis et les ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent d’exposer la vérité derrière ses origines mystérieuses. comme un enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire.

Les Chucky la série est en développement depuis 2019 avec le créateur Don Mancini, après le redémarrage décevant de Child’s Play qui manquait de l’équipe créative de la franchise. Avec la nouvelle série, Mancini a agi en tant que créateur, showrunner et écrivain, travaillant avec d’autres producteurs exécutifs David Kirschner, Nick Antosca, Alex Hedlund, et Harley Peyton. Le premier épisode de la série en dix épisodes a été réalisé par Mancini.

Regardez la bande-annonce ci-dessous et connectez-vous pour la première sur USA et Syfy le 12 octobre à 22h :

