La bande-annonce de ‘Doctor Strange 2’ tombe et les médias sociaux paniquent

La première bande-annonce de Doctor Strange 2 est officiellement sortie et les utilisateurs des réseaux sociaux paniquent. Le nouveau teaser de Doctor Strange dans le multivers de la folie était à l’origine attaché au film Marvel le plus récent, Spider-Man: No Way Home. Dans le nouveau film de Spider-Man, le Dr Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) tente d’aider Peter Parker (Tom Holland) à résoudre son problème d’identité, mais le couple déchire accidentellement le tissu de l’espace et du temps. Cela a des ramifications majeures pour Spidey, et maintenant pour Strange également.

Dans la nouvelle bande-annonce de Doctor Strange, nous voyons que lui aussi devra faire face aux conséquences d’un dysfonctionnement métaphysique causé par lui et Peter. Il a été précédemment révélé que Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) jouera le rôle principal, et la nouvelle bande-annonce donne aux fans un premier aperçu de la réunion des mages depuis leur collaboration avec The Avengers pour vaincre Thanos dans Infinity War et Endgame. Pendant qu’ils parlent, Strange mentionne Westview, une référence à la petite ville que Wanda a prise puis prise en otage dans WandaVision. En plus de Cumberbatch, les autres personnages de Doctor Strange qui reviendront incluent Wong (Benedict Wong), le Dr Christine Palmer (Rachel McAdams) et Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor).

« Le multivers est un concept dont nous savons terriblement peu. » Regardez le teaser officiel de Doctor Strange de Marvel Studios dans le multivers de la folie. Uniquement dans les salles le 6 mai. pic.twitter.com/gFJa6yZhuN – Docteur Strange (@DrStrange) 22 décembre 2021

Docteur étrange dans le multivers de la folie écrit par Jade Halley Bartlett et Michael Waldron et réalisé par Sam Raimi. Sa sortie est actuellement prévue pour le 6 mai 2022. Depuis que la nouvelle bande-annonce a fait ses débuts, les fans sont devenus fous et ils se tournent vers Twitter pour partager leur enthousiasme. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils disent !

Des attentes élevées

pic.twitter.com/Fs0KGMq8sR – Smiso (@directorsmiso) 22 décembre 2021

« Après avoir regardé No Way Home… les attentes de tous les fans de Marvel sont très élevées avec ce film », a tweeté quelqu’un. « J’espère que ce film sera rock, passionnant, sombre et divertissant. »

