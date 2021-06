La bande-annonce de Don’t Breathe 2 provoque de gros chocs et une invasion de domicile encore plus intense

En 2016, Don’t Breathe de Fede Alvarez est devenu l’un des meilleurs succès surprises de l’année. Le film ne comporte aucun A-lister, et il ne fait pas partie d’une plus grande franchise, mais le public a fini par être exceptionnellement curieux à propos du film d’horreur sur l’invasion de domicile à sa sortie, et cette curiosité a abouti à la réalisation du film. une somme impressionnante de 157,8 millions de dollars dans le monde au moment où il a fini de jouer sur grand écran. Une suite a été mise en développement presque immédiatement, et bien qu’il ait fallu quelques années pour enfin arriver ici, maintenant Don’t Breathe 2 n’est plus que dans quelques semaines, et nous sommes plus excités que jamais pour le suivi grâce à la marque nouvelle bande-annonce ci-dessus.