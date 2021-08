La bande-annonce de Dragon Ball Xenoverse 2 montre Jiren à pleine puissance, taquine Gogeta ⋆ 10z viral

Bandai Namco et le développeur Dimps ont publié une toute nouvelle bande-annonce pour Dragon Ball Xenoverse 2, présentant le prochain personnage DLC Jiren (Full Power) dans toute sa splendeur.

Dans la bande-annonce, vous pouvez voir Jiren (Full Power) s’occuper de certains des personnages du jeu, ainsi qu’un bref aperçu du prochain personnage téléchargeable qui sera annoncé alors que Goku et Vegeta se préparent à faire la danse fusion. Jiren débarquera dans le jeu dans le cadre du Legendary Pack 2 plus tard cet automne, avec deux nouvelles tenues, une pour Bulma qui la met en scène. Dragon Ball Look classique, et un pour Future Trunks.

Vous pouvez consulter le Dragon Ball Xenoverse 2 bande-annonce de Jiren ci-dessous :

Dragon Ball SuperLe méchant emblématique de est un favori des fans depuis un certain temps, et maintenant ils auront enfin la chance de jouer le rôle du méchant hyper buff. Mieux encore, le Full Power Jiren est basé sur son look lors de sa célèbre bataille avec Goku dans la saga Tournament of Power de Dragon Ball Super.

Malgré son lancement en 2016, le soutien à Dragon Ball Xenoverse 2 va toujours fort. Bandai Namco s’est fait un devoir de continuer à mettre à jour le jeu même si deux autres jeux vidéo majeurs basés sur Dragon Ball ont été publiés au cours de cette période de cinq ans, avec le potentiel de futures mises à jour également sur la table.

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Google Stadia.