La bande-annonce de Duke Nukem, annulé, lance les surfaces de jeu en ligne

Des images d’un jeu Duke Nukem annulé datant de 2008 sont apparues en ligne. À la fin des années 2000, le développeur de Borderlands Gearbox cherchait à créer un jeu qui aurait été une histoire d’origine pour Duke Nukem, embauchant le studio d’animation Janimation pour créer une maquette de bande-annonce pour Duke Nukem Begins.

Le projet a finalement été mis en conserve en raison de problèmes juridiques liés à la franchise Duke Nukem à l’époque, et Gearbox a plutôt terminé Duke Nukem Forever après que le développeur 3D Realms ait passé plus d’une décennie à travailler sur le jeu.

Quant à la préquelle, la bande-annonce mise en ligne par l’animateur Gregor Punchatz présente un jeu avec un jeu de tir à la troisième personne, une coopération à quatre joueurs et une coupe de cheveux très années 2000 pour Duke. L’arsenal de Duke se compose de son fusil de chasse habituel et de son pistolet de marque, ainsi que d’un bras coupé et de son arme à rayons gelés pendant qu’il se bat contre une horde de flics cochons au son de Guerrilla Radio de Rage Against the Machine.

Alors que Duke Nukem Forever a été critiqué de manière critique lors de sa sortie, le développeur 3D Realms a quitté la série après la fin d’un procès avec Gearbox se déclarant le propriétaire légitime de la propriété intellectuelle. Le studio a été acheté en 2014 par SDN Invest, déménagé au Danemark et a commencé à produire des jeux tels que Bombshell et Ion Maiden, ce dernier ayant dû changer son nom en Ion Fury après que l’équipe juridique du groupe de métal légendaire Iron Maiden ait eu vent du projet. .

La semaine dernière, il a été annoncé que 3D Realms avait été acquis par Embracer Group aux côtés de plusieurs autres studios. Embracer a également acheté Gearbox en février de cette année pour 1,3 milliard de dollars, ajoutant essentiellement l’IP Duke Nukem à ses nombreuses propriétés de jeu. Quant à Duke Nukem, sa dernière apparition notable était un camée clignotant et vous le manquerez dans le film Ready Player One de 2018.

