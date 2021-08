La bande-annonce de Duke Nukem Begins révèle un jeu de tir coopératif à la troisième personne annulé

in

Gearbox travaillait à un moment donné sur un prequel de Duke Nukem.

Duke Nukem commence est le nom d’un projet annulé en développement chez Gearbox vers 2008. Le jeu non annoncé aurait été un prequel, et nous le découvrons maintenant grâce à des personnes qui ont travaillé sur l’une de ses bandes-annonces.

Gregor Punchatz travaillait dans un studio appelé Janimation à l’époque, et son équipe a été chargée de créer une tranche verticale pour Duke Nukem Begins. Les tranches verticales sont essentiellement des maquettes où un studio utilise CG pour démontrer l’apparence, la sensation et la mécanique de base du jeu. C’est quelque chose que les studios montrent pour présenter des concepts aux éditeurs, et dans certains cas au grand public, lorsqu’aucun gameplay n’est prêt à être montré.

Bien que la cinématique soit terminée, l’annulation du jeu signifiait que personne en dehors de ce groupe n’avait vu le travail de Janimation – jusqu’à présent. 13 ans plus tard, Punchatz a décidé de télécharger le montage complet sur YouTube parce qu’il en est fier et parce que “toute l’équipe qui a travaillé avec moi mérite de le voir sortir dans la nature”.

La bande-annonce montre ce qui aurait été le premier jeu à la troisième personne de Duke Nukem. Nous voyons Duke réaliser quelques mouvements élégants, souvent des armes à double maniement. Plus tard dans la vidéo, trois autres joueurs apparaissent pour l’aider, une autre fonctionnalité qui aurait été un gros problème pour un jeu Duke Nukem.

