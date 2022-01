La bande-annonce de Fantastic Beasts 3 révèle la connexion entre Grindelwald et Voldemort – News 24

Le 15 avril 2022, Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore, le troisième volet de la saga préquelle de Harry Potter, sortira en salles. Les fans ont déjà pu voir la bande-annonce du film, qui révèle le lien entre Grindelwald (Mads Mikkelsen) et Voldemort (Ralph Fiennes).

La bande-annonce fait référence à un bébé Qilin, une créature magique d’Asie également appelée licorne asiatique. Tuer un Qilin est un crime, mais comme la licorne, le sang Qilin a des propriétés qui prolongent la vie, c’est pourquoi les sorciers noirs tuent parfois ces créatures.

Dans la bande-annonce de Fantastic Beasts 3, le Qilin apparaît comme un symbole dans la salle sur demande et sur une bannière lors d’une démonstration. De plus, un veau peut également être vu dans les bras de Newt Scamander (Eddie Redmayne) dans une forêt et aux côtés de Grindelwald dans un bain. Il semble que le qirin sera la clé du nouveau film et tout indique que Newt Scamander devra sauver le bébé avant que Grindelwald ne la tue.

À la fin de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald Newt parvient à saisir le flacon de Grindelwald et à le donner au directeur de Poudlard dans l’espoir de détruire le pacte de sang de Dumbledore avec Grindelwald afin que le sorcier puisse combattre son ennemi directement. Sans la fiole pour se protéger de Dumbledore, Grindelwald devra chercher une nouvelle voie de protection.

Tout comme Voldemort est vu en train de consommer le sang de la licorne dans Harry Potter et la pierre philosophale, Grindelwald pourrait envisager de boire le sang des Qilin pour survivre, établissant un parallèle avec le personnage de Fiennes.

Si Grindelwald décide de tuer un Qilin pour rester en vie, cette décision pourrait être dangereuse pour lui, étant donné que Dumbledore pourrait rompre son pacte de sang avec le personnage de Mads Mikkelsen.

Avec des informations de Cependant