La bande-annonce de Forever présente des manigances hilarantes avant le décollage

Jackass Forever est presque là, et la bande-annonce finale promet certaines des bouffonneries les plus folles de l’histoire de la franchise. Cela inclut des serpents, des électrocutions et une quantité impressionnante d’explosions, même selon les normes de Jackass. Le film est maintenant dans moins d’un mois et sera présenté le vendredi 4 février uniquement dans les salles.

Le nouvel épisode de Jackass comprend le retour de visages familiers comme Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Dave England, Ehren McGhehey et Preston Lacy. La bande-annonce nous donne également un aperçu de certains nouveaux arrivants comme Sean « Poopies » McInerney, Jasper Dolphin, Zach Holmes, Eric Manaka et Rachel Wolfson. Tous sont soumis à des farces dans cette bande-annonce, et ce n’est qu’entre les dangers dans lesquels ils savent qu’ils s’engagent.

Nous pouvons voir beaucoup de coups de poing, de chutes de pratt et de coups que nous attendons de Jackass dans cette bande-annonce, bien que même ceux-ci semblent avoir un budget plus important que jamais. La véritable attraction vient cependant de la pyrotechnie, qui est si énorme qu’elle a parfois l’air presque fausse. Un plan montre Steve-O entrant dans un petit pot qui explose rapidement sous lui.

Le synopsis officiel de Jackass Forever de Paramount Pictures se lit comme suit: « Célébrant la joie d’être de retour avec vos meilleurs amis et un tir parfaitement exécuté au dingdong, l’équipe originale de Jackass revient pour une autre série d’affichages hilarants, follement absurdes et souvent dangereux de la comédie avec un peu d’aide de nouveaux acteurs passionnants. Johnny et l’équipe repoussent les limites encore plus loin dans Jackass Forever. «

L’attente de cette suite a été angoissante pour certains fans. Jackass Forever est officiellement en préparation depuis au moins 2018, mais il a été retardé à plusieurs reprises pour un certain nombre de raisons. Knoxville et Steve-O ont tous deux déclaré franchement que le temps de production était plus long simplement en raison de leur âge et du temps qu’il leur faut maintenant pour se remettre de cascades bâclées. En mai, Knoxville a même déclaré que ce serait la dernière fois qu’il travaillerait sur la franchise qu’il avait aidé à créer.

« Vous ne pouvez prendre qu’un certain nombre de risques avant que quelque chose d’irréversible ne se produise », a-t-il déclaré dans une interview avec GQ. « J’ai l’impression d’avoir été extrêmement chanceux de prendre les risques que j’ai pris et de toujours me promener. »

Pour voir le dernier tour de Knoxville dans Jackass Forever, vous devrez aller au théâtre. Le film sortira le vendredi 4 février.