La bande-annonce de Forever Purge voit la franchise d’horreur aller bien au-delà d’une seule nuit de chaos et de terreur

Alors que les quatre films précédents de la franchise se sont principalement déroulés au cours de la terrifiante période de 12 heures où le meurtre, le viol, l’incendie criminel, l’agression et plus encore sont légaux, The Forever Purge établit rapidement dans sa bande-annonce qu’il donne une nouvelle tournure. choses en commençant son histoire à la suite d’une Purge. Dans le film, les personnages centraux vivant près de la frontière sud des États-Unis se retrouvent terrorisés par un groupe de maraudeurs qui n’ont aucun intérêt à voir la demi-journée sans conséquence prendre fin (d’où le titre). On ne sait pas précisément quand le film se déroule par rapport à ses prédécesseurs, mais étant donné que The Purge prend fin dans les dernières minutes de The Purge: Election Night, avec Charlie Roan d’Elizabeth Mitchell devenant président, il semble juste de supposer que ce nouveau tracé sera défini soit immédiatement après cet événement final, soit à un autre point de la chronologie complètement. La distribution de l’ensemble comprend Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Edda et Will Patton.