La bande-annonce de Forspoken donne un aperçu plus approfondi du titre du printemps 2022

L’arrivée sur PS5 et PC est celle de Square Enix Pardon, anciennement connu sous le nom de Project Athia, et lors de la PlayStation Showcase, nous avons eu un bon aperçu des séquences du jeu.

La bande-annonce de l’histoire révèle également plus de détails sur la protagoniste Frey, une jeune femme qui a persévéré malgré son éducation difficile à New York.

Un examen plus approfondi du combat infusé de magie et du mouvement dynamique du jeu, qui joue un rôle clé dans le gameplay, a également été montré dans la bande-annonce. En jouant au jeu en tant que Frey, vous apprendrez à utiliser des dizaines de types de magie différents et à lancer de puissants sorts tout en parcourant le pays d’Athia. Votre quête vous mènera à travers divers environnements où vous utiliserez un parkour amélioré par magie vous permettant de vous déplacer de manière rapide et fluide.

Dans la bande-annonce, les personnages que vous rencontrerez et avec lesquels vous interagirez ont été montrés. Ceux-ci incluent Cuff, votre bracelet magique sensible, exprimé par l’acteur Jonathan Cake (Stargirl). Cuff vous aidera à naviguer dans les paysages.

Aussi présenté était Tanta Sila, le souverain maléfique qui est le plus fort et le plus redoutable Tanta, ou matriarche, à Athia. Elle a été interprétée et exprimée par l’actrice et musicienne Janina Gavankar (True Blood). Il a également été annoncé que Keala Settle (The Greatest Showman) et Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) faisaient une apparition en tant que Johedy et Auden, d’autres Athiens qui se lient d’amitié et aident Frey dans son voyage.

Comme indiqué précédemment, Lunimous Prductions a travaillé en collaboration avec l’écrivain Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story), qui a conçu le concept original. L’équipe a également travaillé avec la scénariste/réalisatrice Amy Hennig (série Uncharted), qui a développé le concept de l’histoire en 2019.

Les autres contributeurs au jeu incluent les auteurs principaux de l’histoire et du scénario de Forspoken : Allison Rymer (Shadowhunters) et Todd Stashwick (Devil Inside). Et les compositeurs primés aux BAFTA Bear McCreary (God of War (2018) et la série télévisée The Walking Dead) et Garry Schyman (série Bioshock) ont écrit la partition.

Forspoken sortira au printemps 2022 pour PS5 et sur PC via Steam et Epic Games Store.