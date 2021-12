La bande-annonce de Fortnite divulguée révèle Spider-Man et une nouvelle île pour le chapitre 3

Le chapitre 2 de Fortnite se termine samedi, mais une bande-annonce du chapitre 3 a déjà fuité, apparemment de la chaîne YouTube polonaise d’Epic Games (via Kotaku). Basé sur la bande-annonce, le prochain chapitre est sur le point d’être une mise à jour importante, ajoutant une toute nouvelle île, de nouveaux mécanismes et votre île amicale Spider-Man.

L’île du chapitre 3 semble avoir beaucoup de nouvelles zones à explorer, y compris le Daily Bugle et un emplacement rappelant les Sunny Steps sur le thème aztèque du premier chapitre de Fortnite. Il semble y avoir de nouvelles façons de se déplacer, comme glisser dans les collines pour gagner de la vitesse et se balancer depuis des endroits élevés. Et il semble que vous pourrez récupérer les armes cachées des matchs précédents en utilisant des tentes, ce qui pourrait ajouter une stratégie supplémentaire pour jouer quelques tours avec vos amis.

La bande-annonce divulguée montre de nouveaux personnages jouables rejoignant le jeu, notamment Spider-Man (qui semble être disponible dans le pass de combat) et des skins pour Marcus Fenix ​​et Kait Diaz de Gears of War. Epic semble également ajouter The Foundation, un personnage mystérieux du chapitre 2 qui pourrait être joué par Dwayne Johnson.

Une chose que la bande-annonce ne révèle pas, c’est exactement quand Fortnite Chapter 3 sera disponible. Le temps d’arrêt du trou noir entre les chapitres 1 et 2 a duré près de deux jours – espérons-le, nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour nous rendre sur la nouvelle île du chapitre 3.

Si vous souhaitez regarder l’événement de fin de chapitre, vous voudrez peut-être vous connecter bientôt, car il débutera à 16 h HE samedi.