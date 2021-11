La bande-annonce de Forza Horizon 5 Live-Action met en vedette Ted Lasso Star et Karol G

Microsoft a publié une nouvelle publicité pour le prochain jeu de course Forza Horizon 5 mettant en vedette la star de Ted Lasso Cristo Fernandez et le chanteur Karol G.

Appelée « The Getaway Driver », la vidéo montre Fernandez échappant à une vie ennuyeuse consistant à conduire des gens et embrassant une vie de conduite rapide au Mexique. Et puis Karol G se présente et défie Fernandez à une course. La vidéo est assez fluide et fait un bon travail pour vendre le fantasme des ambitions de course en monde ouvert de Forza Horizon 5. Découvrez-le ci-dessous.

Forza Horizon 5 sera lancé le 9 novembre, bien que les éditions les plus chères du jeu se déverrouillent le 5 novembre. Pour en savoir plus, consultez le guide de temps de déverrouillage Forza Horizon 5 de GameSpot pour savoir précisément quand le jeu de course se déverrouille en fonction de chaque version.

Forza Horizon 5 est inclus avec Xbox Game Pass le premier jour, donc les abonnés peuvent commencer à jouer le 9 novembre. Le jeu est en développement chez Playground Games, le studio appartenant à Microsoft qui travaille également sur le nouveau jeu Fable.

Pour en savoir plus, consultez l’aperçu de Forza Horizon 5 de GameSpot, dans lequel les développeurs expliquent comment le jeu a été développé en trois ans au lieu de deux et comment cela a conduit à de nouvelles possibilités. Vous pouvez également voir la liste de plus de 100 voitures présentées dans Forza Horizon 5 au lancement.

