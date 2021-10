La bande-annonce de Gotham Knights fait sortir la cour des hiboux de l’ombre

Lors de l’événement DC FanDome, WB Montréal et DC Comics ont présenté une nouvelle bande-annonce pour Gotham Knights, le prochain jeu d’action coopératif se déroulant dans l’univers de Batman. La bande-annonce se concentre sur l’histoire et continue de mettre en place les principaux antagonistes du jeu : la Cour des hiboux.

Dans une tournure inattendue, cependant, cette fois ce n’est pas la voix d’une jeune fille, récitant de manière troublante la terrifiante légende de la Cour des Hiboux et de leur assassin meurtrier, le Talon. Au lieu de cela, c’est Oswald ‘The Penguin’ Cobblepot, l’un des principaux méchants de Batman, avertissant Nightwing que la Cour des hiboux n’est pas un mythe et que les poursuivre est quelque chose dont il ne pourra pas revenir.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : bande-annonce officielle de Gotham Knights Court of Owls

Bien sûr, Nightwing n’est pas le seul à rechercher la Cour des hiboux, car Gotham Knights permet aux joueurs d’assumer le rôle de divers membres de la famille Bat. Dans la bande-annonce, une porte ornée du sceau de la Cour des hiboux s’ouvre et des personnages portant des masques de hiboux menaçants sortent de l’ombre et se dirigent vers la lumière. Nightwing peut être vu rôder autour d’une structure sombre et décrépite ressemblant à une cathédrale; Robin ramasse une clé rouillée avec un hibou dessus ; Batgirl explore ce qui semble être une grotte tandis que, juste hors de vue, une silhouette se précipite au-dessus d’elle; et Red Hood, quant à lui, est montré pris dans un piège et mis en cage.

La petite fille susmentionnée fait son retour pour la bande-annonce, mais cette fois, elle chante de manière effrayante alors que des images de dizaines de Talons sortant de cercueils sont montrées et que les membres de la famille Bat sont assiégés par eux.

Au FanDome, une vidéo des coulisses a également été diffusée. Dans ce document, les principaux créateurs impliqués dans l’arc de bande dessinée original Court of Owls discutent de Gotham Knights. « L’une des joies de l’écriture de bandes dessinées est l’espoir que quelqu’un s’approprie cette histoire et en fasse quelque chose », a expliqué Scott Snyder, célèbre écrivain et co-créateur de la Court of Owls. « Je pense que les gens de Warner Bros. ont fait un travail fantastique pour traduire et faire évoluer la Cour des hiboux dans le jeu. »

Greg Capullo, dessinateur de bandes dessinées et co-créateur de Court of Owls, ainsi que Jim Lee, légendaire dessinateur de bandes dessinées, éditeur et directeur de la création chez DC, ont ajouté que les fans adorent ces personnages, à la fois les héros et les méchants. -et maintenant les gens pourront jouer le conflit que la Cour des Hiboux initie eux-mêmes.

Des membres de l’équipe de développement de WB Montréal, dont la directrice narrative Ann Lemay et le directeur créatif Patrick Redding, ont également semblé parler de la façon dont le studio a utilisé le matériel source pour amener l’histoire sur un nouveau support à leur manière. Fait intéressant, il semble que WB Montréal se soit élargi et ajouté au mythe de la Cour des hiboux, avec l’aide de Snyder et d’autres créatifs de DC.

Chevaliers de Gotham

Galerie

En termes de gameplay, Redding explique comment le Talon constitue un défi unique à relever pour les joueurs. Ils doivent apprendre les principales faiblesses des assassins apparemment imparables, ce qui leur indiquera comment ils s’équiperont pour le combat.

En mars, Gotham Knights a été retardé jusqu’en 2022. Warner Bros. a déclaré que le changement était dû à un besoin de temps de développement supplémentaire. Pour le moment, aucune date de sortie plus précise n’a été fournie. Le jeu devrait être lancé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et X et PC.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.