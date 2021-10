La bande-annonce de Gotham Knights nous rappelle qu’il s’agit de la Cour des hiboux

Suicide Squad: Kill the Justice League n’était pas le seul gros match au DC FanDome, nous avons également eu un nouveau regard sur WB Montréal Chevaliers de Gotham, grâce à une nouvelle bande-annonce.

Il s’agit de notre premier regard sur le jeu depuis le FanDome de l’année dernière. Mais contrairement aux débuts de gameplay de l’année dernière, cette fois, la bande-annonce se concentre entièrement sur la Cour des hiboux – le principal méchant du jeu.

La cour des hiboux était en fait ce que le jeu était censé être avant même qu’il ne soit officiellement annoncé. À l’époque, beaucoup pensaient qu’il s’agissait simplement d’un jeu Batman, mais il s’est avéré plus tard qu’il mettait en vedette Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin.

Bien que la bande-annonce semble être entièrement composée de séquences dans le jeu, il n’y a pas beaucoup de gameplay. La prémisse de la Court of Owls – essentiellement une société secrète de Gotham City – devrait être très excitante pour les fans de DC et de Batman. Penguin, qui raconte la bande-annonce, semble également d’accord.

Au-delà de cela, il y a un petit aperçu des Serres, les assassins de la Cour des Hiboux qui s’en prendront à notre quatuor de héros du jeu.

Nous n’avons malheureusement pas eu de nouvelles informations sur la date de sortie, au-delà de l’objectif nébuleux « 2022 » que nous connaissons depuis un certain temps. Gotham Knights arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.