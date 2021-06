La bande-annonce de Halloween Kills a Michael Myers dans un saccage fou et sanglant

Les films d’horreur de 2020 sont de retour, mesdames et messieurs. Grâce à la pandémie, toute une série de titres du genre se sont retrouvés retardés, et maintenant que l’expérience théâtrale est de retour, nous pouvons voir et prévisualiser de nombreux films effrayants. En plus des sorties de A Quiet Place Part II et The Conjuring: The Devil Made Me Do It, nous avons également The Forever Purge en préparation la semaine prochaine, et une toute nouvelle bande-annonce vient de faire ses débuts il y a quelques jours pour Candyman. Et comme si tout cela ne suffisait pas à gratter nos démangeaisons pour de grandes frayeurs sur grand écran, nous avons maintenant ce nouvel aperçu incroyable pour Halloween Kills.

Le nouveau film est une suite directe à Halloween de David Gordon Green de 2018 (qui lui-même a été fait comme une suite directe de l’original de John Carpenter de 1978), et il semble que Michael Myers soit en pleine forme après tout ce qu’il a traversé lors de son affrontement avec Laurie Strode de Jamie Lee Curtis. En fait, il semble plus meurtrier que jamais, car le nombre de personnes qu’il assassine dans cette bande-annonce est assez fou.

