La bande-annonce de “Hawkeye” de Marvel présente le pays des merveilles d’hiver de MCU

Après avoir vu toute sa famille disparaître sous ses yeux dans les premiers instants de Avengers: Fin de partie, Clint Barton a abandonné son acte de super-héros. Au cours des cinq années qui ont suivi le Snap modifiant le MCU de Thanos, l’Avenger mieux connu sous le nom de Hawkeye est devenu le Ronin capricieux, échangeant son arc et ses flèches de marque contre un katana. Ce nouveau personnage faisait partie d’un justicier meurtrier qui a parcouru le monde pour tenter de réparer son chagrin en détruisant divers syndicats du crime. Avec beaucoup d’aide de son ancienne partenaire du SHIELD et coéquipière des Avengers, Natasha Romanoff, l’ancien Hawkeye a fait un retour et a aidé à sauver le monde, ramenant sa femme et ses trois enfants avec lui. Maintenant, dans la nouvelle bande-annonce de la prochaine série autonome Disney + de Clint, Hawkeye, tout ce que le gars veut, c’est passer Noël avec sa famille et rattraper le temps perdu. Mais grâce à sa nouvelle protégée inattendue, Kate Bishop (Hailee Steinfeld), le passé de Clint semble enfin le rattraper.

Au début de la bande-annonce, Clint regarde une émission d’information NY1 qui montre des images de Ronin errant dans les rues de New York, accompagnées d’une déclaration d’un présentateur selon laquelle “les autorités se demandent si le justicier masqué qui a terrorisé la pègre de la ville est de retour”. Il est bientôt révélé que l’imposteur de Ronin est une jeune femme nommée Kate, une archère talentueuse et fan de Hawkeye qui ne semble pas savoir dans quoi elle s’embarque. Avec Kate se faisant passer pour Ronin, les anciens ennemis de Barton font la queue pour se venger.

Comme les deux premières émissions de télévision MCU à débarquer sur Disney +, WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye braque les projecteurs sur un Avenger qui n’a jamais reçu son propre film pendant Marvel’s Infinity Saga. Clint Barton de Jeremy Renner est l’un des fondateurs des Avengers, qui a fait sa première apparition en tant que camée dans Thor en 2011, alors qu’il était un agent du SHIELD aux yeux d’aigle relevant de Nick Fury. Il est aussi, bien sûr, l’un des rares héros sans super pouvoirs et sans costume surpuissant pour compenser ; c’est juste un gars avec un arc et des flèches dans un monde où rien n’a de sens.

Chacune des trois émissions de télévision MCU en direct à ce jour a donné un ton différent en se concentrant sur divers thèmes autour de ses personnages principaux. WandaVision était une histoire de super-héros sur le chagrin déguisé en sitcom avec un minimum d’action ; Le Faucon et le Soldat de l’Hiver était bourré d’action et abordait les Grandes Idées autour de la race et comment le Snap affecterait les relations internationales ; et Loki mélangeait comédie et action alors qu’il plongeait dans l’étrange royaume de science-fiction du multivers. Hawkeye semble se rapprocher de Falcon en termes de format simple et d’accent mis sur l’action, tout en incorporant un ton plus léger, car il semble comporter davantage un élément familial que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Mais tout comme les trois émissions MCU avant elle, Hawkeye est une autre série qui se concentre sur le passé et les implications de la saga Infinity alors que nos personnages forgent de nouvelles voies et forment de nouvelles relations au milieu de la phase 4 en plein essor de Marvel.

La nouvelle série semble s’inspirer beaucoup des bandes dessinées Hawkeye acclamées par la critique de Matt Fraction et David Aja, qui ont duré 22 numéros de 2012 à 2015. Alors que Kate Bishop a fait ses débuts dans les Young Avengers au début des années 2000, la série de Fraction a contribué à populariser le personnage alors qu’elle se battait aux côtés du héros qui l’a inspirée en premier lieu. La bande-annonce donne également un aperçu des frères Fraction’s Tracksuit Mafia, l’une des nombreuses organisations criminelles auxquelles Barton et Bishop devront probablement faire face, ainsi qu’un merveilleux premier aperçu du chien borgne de Clint, Lucky:

Capture d’écran via YouTube

Ailleurs dans la bande-annonce de deux minutes, nous voyons des clichés rapides de la mère de Kate, Eleanor (Vera Farmiga) et Maya Lopez (Alaqua Cox), un autre super-héros de la bande dessinée qui fera ses débuts dans le MCU. Maya, une héroïne connue sous le nom d’Echo, apparaît vers la fin de la bande-annonce avec une lumière rouge projetée sur son visage, bien que son implication dans l’intrigue de la série reste floue. (Dans les bandes dessinées, son père était partenaire dans le crime avec le méchant Kingpin, il est donc possible que les antécédents criminels de sa famille se chevauchent avec ceux de Ronin dans le MCU.) Et bien qu’elle n’apparaisse nulle part dans le premier teaser de la série, Yelena Belova (Florence Pugh ) devrait revenir dans la série après avoir fait ses débuts dans Black Widow. Le dard après le générique du film de 2021 montrait Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) attribuant à Belova sa prochaine cible: Hawkeye. Belova ayant l’impression que Barton était responsable de la mort de Natasha Romanoff (ce qui n’est pas tout à fait faux), Belova deviendra un autre ennemi cherchant à se venger de Barton dans la série.

Hawkeye sera présenté le 24 novembre et durera huit épisodes, se terminant juste après Noël. À juste titre, le spectacle est riche en esprit de vacances (à la Iron Man 3), car la bande-annonce présente “C’est la période la plus merveilleuse de l’année” jouant sur son montage d’explosions, d’arbres de Noël et de patin à glace (et flèche- fronde) au Rockefeller Center et, peut-être le plus important de tous, le premier voyage du MCU à Broadway via Rogers: The Musical. Hawkeye est encore dans quelques mois et un film d’Eternals, mais d’ici là, nous aurons tout le temps de nous demander comment la bataille de New York se déroulera sous forme musicale.

