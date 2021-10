La première bande-annonce de Home Sweet Home Alone est arrivée, et le film de revival Home Alone semble être très amusant pour toute la famille ! Dans le film, Archie Yates (Jojo Rabbit, Wolfboy and the Everything Factory) incarne Max Mercer, « un garçon de 10 ans qui est puni et laissé seul à la maison pour les vacances lorsque sa famille part en voyage au Japon ». Cependant, « il doit travailler pour défendre sa maison contre un couple marié (joué par Ellie Kemper et Rob Delaney) qui [arrive] là pour voler un héritage inestimable. »

La bande-annonce révèle de nombreuses similitudes avec le film original, telles que Max assemblant des pièges hilarants pour les voleurs potentiels, comme un gub qui tire des boules de billard et une fronde de fortune que max utilise pour lancer un sac de sucre directement au personnage de Delaney. Il y a aussi quelque chose avec du liquide plus léger, qui ne peut pas bien se terminer, et une allée trempée dans l’eau qui présente un terrain difficile pour les cambrioleurs stupides. Une scène très cruciale de la bande-annonce révèle que l’acteur Devin Ratray reprend son rôle de Buzz McCallister des deux premiers films Seul à la maison, et il est apparemment le flic appelé à la résidence de Max, vraisemblablement après que la mère de Max ait appelé la police au sujet de son fils laissé seul à la maison. .

Dans un mois, les hijinks des vacances arrivent avec la première de #HomeSweetHomeAlone, un film original de Disney+. 🎄 Commencez à diffuser Disney+ Day, le 12 novembre sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/bzkLWrxWTE – Studios du 20e siècle (@20thcentury) 12 octobre 2021

En plus des stars susmentionnées, Home Sweet Home Alone met également en vedette Aisling Bea (Vivre avec vous-même), Kenan Thompson (Saturday Night Live), Tim Simons (Veep), Pete Holmes (Crashing), Ally Maki (Toy Story 4), Andrew Daly (vers l’est et vers le bas) et Chris Parnell (grandissant). Le redémarrage de Home Alone est écrit par l’acteur SNL Mikey Day et l’écrivain SNL Streeter Seidell. Le scénario est basé sur le film original de 1990, écrit par John Hughes.

Au fil des ans, il y a eu cinq films Seul à la maison, avec le prochain film de redémarrage numéro 6. Après le premier, le réalisateur Chris Columbus est revenu pour la suite scénarisée par Hughes en 1992, Seul à la maison 2: Perdu à New York. Puis, en 1997, Raja Gosnell a réalisé Home Alone 3, également écrit par Hughes. Cinq ans plus tard, en 2002, Home Alone 4: Taking Back the House est sorti. Il faudrait encore une décennie avant que le cinquième film, Home Alone: ​​The Holiday Heist de 2012, ne fasse ses débuts.

Les deux premiers films Seul à la maison sont crédités comme catapultant Macaulay Culkin à son statut d’un des enfants acteurs les plus reconnaissables de tous les temps. Il apparaîtra plus tard dans de grands films à succès tels que My Girl, The Good Son et Richie Rich. Apparemment, Culkin aura une apparition dans Home Sweet Home Alone, mais il n’apparaîtra pas dans la nouvelle bande-annonce. Home Sweet Home Alone fera ses débuts le 12 novembre, uniquement sur Disney +.