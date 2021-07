La bande-annonce de Jackass Forever réfléchit au passé avant de battre Johnny Knoxville and Co avec des cascades folles

Tout ce à quoi vous pouvez penser se trouve dans la première bande-annonce de Jackass Forever. Piqûres d’abeilles, morsures de serpents, appâts d’ours, sacs gonflables déguisés en meubles et même Johnny Knoxville abattu d’un canon. De plus, en plus des anciens copains de Knoxville comme Steve O, du sang neuf a été introduit dans la famille Jackass. Et quel film de farce moderne serait complet sans une apparition d’Eric Andre ? C’est vrai, ce ne serait pas le cas, et il est là pour le prouver de manière spectaculaire.