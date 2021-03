La bande-annonce de Kena: Bridge of Spirits présente des combats passionnants au Future Games Show

Kena: Bridge of Spirits a reçu une nouvelle bande-annonce au Future Games Show qui a donné un aperçu de quelques alliés mignons et câlins avec les monstres que nous allons combattre. Le charmant titre indépendant a été annoncé pour la première fois en juin 2020 lors de la conférence de presse PS5 de Sony.

La bande-annonce taquine une montagne russe émotionnelle entre certaines batailles épiques, afin que nous puissions avoir un tear-jerker sur nos mains, un peu comme Ori et la forêt aveugle.

Développé par Ember Lab, Kena: Bridge of Spirits met en vedette le personnage titulaire dans un monde fantastique inspiré des lieux d’Asie de l’Est. Kena utilise ses capacités magiques pour aider ceux qui sont décédés à se croiser dans le monde des esprits. Ces personnes restent entre les deux mondes si elles ont des affaires inachevées ou ont subi un terrible traumatisme, et en tant que Kena, vous travaillerez pour aider à soulager leurs souffrances et leur permettre de se reposer.

Kena: Bridge of Spirits devait initialement sortir sur PS4 et PS5 en 2020, mais il a été repoussé jusqu’au 24 août 2021. Ceux qui achètent le jeu sur PS4 pourront passer à la version PS5 gratuitement.

Pourrait-il devenir l’un des meilleurs jeux sur PS5? Nous devrons attendre et le découvrir, mais la PlayStation a historiquement beaucoup de chance avec les jeux indépendants qui réussissent grand.