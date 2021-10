La bande-annonce de Kill the Justice League présentée à DC Fandome

Eh bien, nous avons enfin pu voir Suicide Squad: Kill the Justice League en mouvement à DC Fandome samedi, et mon garçon, ça a l’air incroyablement malade.

Il s’avère que le jeu est un jeu humoristique, tout à fait différent du travail précédent du développeur Rocksteady Studios sur Batman: Arkham Asylum, mais non moins excitant. Le ton idiot est sans aucun doute conforme au film de James Gunn, bien qu’il s’agisse d’une entité distincte de l’une ou l’autre adaptation sur grand écran de l’équipe. Toute excuse pour avoir plus de Harley Quinn est bonne dans mon livre cependant !

Découvrez la bande-annonce de gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League ci-dessous.

Ne soyez pas un héros. #SuicideSquadGame pic.twitter.com/z485AbHmFn – Suicide Squad: Tuez la Justice League (@suicidesquadRS) 16 octobre 2021

Il semble que la partie « Kill the Justice League » du titre soit littérale. Ou du moins, nous voyons que la Justice League sont bien les méchants de ce jeu. Superman, Green Lantern et The Flash sont dans la bande-annonce, tout comme la Batmobile et le Lasso de vérité de Wonder Woman. Alors préparez-vous à affronter vos héros préférés !

Si vous voulez plus de Suicide Squad en ce moment, vous pouvez toujours appeler Amanda Waller pour vous amuser.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

