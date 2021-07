La bande-annonce de la famille Addams 2 met la famille bien-aimée dans un voyage de l’enfer (chanceux)

En ce qui concerne la distribution de voix pour La famille Addams 2, la plupart des membres de la famille sont de retour pour exprimer leurs personnages respectifs. En plus d’Oscar Isaac et Charlize Theron de retour respectivement en tant que Gomez et Morticia Addams, Chloe Grace Moretz est de retour en tant que mercredi Addams, Nick Kroll est toujours sur le pont en tant qu’oncle Fester et Bette Midler sera à nouveau grand-mère Addams. Même Snoop Dogg reviendra en tant que cousin Itt, bien qu’il y ait un léger changement dans cette nouvelle aventure de la famille Addams.