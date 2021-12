La bande-annonce de la reine des sorcières aux Game Awards

Il ne faut pas longtemps avant que Destiny 2: The Witch Queen soit à la portée des fans de tireurs de looter du monde entier. Heureusement pour eux, Bungie a sorti une nouvelle bande-annonce pour l’extension aux Game Awards !

Demandez à cinq fans différents de Destiny 2 ce qu’ils pensent de l’état du pseudo-MMOFPS de Bungie et vous obtiendrez forcément cinq opinions extrêmement contradictoires. La suppression de l’extension Forsaken ne s’est certainement pas bien passée avec la communauté, bien que ce soit de l’histoire ancienne à ce stade. Tout tourne autour de l’événement du 30e anniversaire de Bungie à ce stade, bébé.

Destiny 2 : La reine des sorcières a de belles chaussures à remplir, c’est sûr. Si la bande-annonce ci-dessous est une indication, cependant, l’extension sera probablement à la hauteur des attentes.

Eh bien, Bungie ne manque certainement pas dans le département des skyboxes incroyablement belles, hein? Maintenant, si seulement nous pouvions déjà obtenir plus de références Marathon et Myth The Fallen Lords dans Destiny 2.

Destiny 2 : The Witch Queen sortira le 22 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et PC via Steam. Pratiquement toutes les plates-formes existantes, à l’exception de la Switch. Désolé, fans de Nintendo.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.