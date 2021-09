La bande-annonce de la saison 13 d’Alaskan Bush People montre les dernières scènes et les funérailles de Billy Brown

La série de téléréalité à succès de Discovery Alaskan Bush People est sur le point de revenir pour sa 13e saison, et la famille Brown fait face à la perte de leur patriarche Billy Brown dans la première bande-annonce du nouveau lot d’épisodes. Discovery a publié un premier aperçu, et il semble qu’une grande partie de la saison sera consacrée à la commémoration de Billy. Billy est décédé le 7 février après avoir subi une crise à l’âge de 68 ans. Les fans découvrent la femme de Billy, Ami, ses filles Rain et Snowbird, et ses fils Bear, Matt, Bam Bam, Gabe et Noah alors qu’ils réfléchissent à la perte de leur père et ce que cela signifie pour la famille.

“Papa nous a toujours dit qu’un jour nous devions continuer sans lui, mais nous n’étions pas prêts pour qu’il parte”, dit Bam dans la vidéo avant que Gabe appelle le 911 et lui demande “d’envoyer simplement une ambulance .” Snowbird fait également allusion à l’idée que Billy avait une vision plus claire de sa mort qu’on ne le pensait auparavant. “Avec le recul, papa savait que son temps dans ce monde touchait à sa fin, et nous pouvons voir maintenant qu’il élaborait un plan pour nous, nous préparant à réaliser la vision”, a-t-elle expliqué. « Si seulement nous comprenions son plan plus tôt.

Snowbird se demande également dans la vidéo si la famille Brown peut maintenir son mode de vie hors réseau sans Billy comme chef. « La vie maintenant ne ressemble à rien de ce que nous avons connu auparavant », dit-elle. « Nous n’abandonnerons jamais notre combat pour la liberté totale, mais pouvons-nous le faire sans papa ? Le narrateur de la vidéo l’appelle une année “définitive” pour les Browns, et la vidéo montre également que la nouvelle saison couvrira les mois précédant la mort de Billy ainsi que les conséquences. “Je suis prêt à commencer à penser comme nous avions l’habitude de penser, vous savez, sortons un peu de folie ici”, dit Billy alors qu’il travaille sur le ranch familial à Washington.

Snowbird partage également qu’elle envisage de retourner en Alaska. « Je me retrouve à entendre l’appel de l’Alaska », dit-elle. « C’est difficile de répondre, est-ce que je veux reculer ? » Cependant, ces questions passent au second plan lorsque Billy meurt et que la famille doit continuer sans lui. “C’était vraiment mon meilleur ami”, affirme Rain dans le clip. “Il était là pour moi comme personne d’autre ne l’a jamais été.” La femme de Billy, Ami, intervient également en disant que “nous devons tous trouver notre paix avec ce qui s’est passé d’une manière ou d’une autre”. De nouveaux épisodes de Alaskan Bush People seront diffusés le 19 septembre sur Discovery and discovery+.