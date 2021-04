La bande-annonce de la saison 2 de la série musicale du lycée entre dans la compétition ⋆ .

La bande-annonce de la saison 2 de la série musicale de lycée entre dans la compétition

Disney + a publié la bande-annonce officielle de la deuxième saison à venir de High School Musical: The Musical: La série, qui devrait faire son retour le vendredi 14 mai. La vidéo présente les étudiants en art dramatique des East High Wildcats alors qu’ils se préparent pour leur comédie musicale du printemps. Cependant, au lieu de faire Lycée Musical 2, Le côté compétitif de Miss Jenn se réveille lorsqu’elle rencontre le Zack de Derek Hough, ce qui la conduit à entrer dans le club de théâtre dans leur toute première compétition à l’échelle de l’État. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous avec le nouvel art clé!

La bande-annonce de la saison 2 présente également certains des nouveaux numéros musicaux ainsi qu’un extrait de la nouvelle chanson originale de la série. Il met également en évidence la relation entre Nini et Ricky qui sera à nouveau testée lorsque Nini doit être transférée dans une nouvelle école.

Notes aigus et drame aigu… ils se préparent à l’école de la compétition. Commencez à diffuser la saison 2 de High School Musical: The Musical: The Series le 14 mai sur #DisneyPlus. #HSMTMTS pic.twitter.com/NHWq4D0jp3 – Disney + (@disneyplus) 8 avril 2021

High School Musical: The Musical: La série est un drame musical pour adolescents simulé qui suit un groupe d’étudiants d’East High qui mettent en scène une performance de High School Musical pour leur production de théâtre d’hiver, pour se rendre compte que autant de drames se produisent également en dehors de la scène. Chaque épisode de la saison 1 présentait de nouvelles chansons et de nouvelles interprétations de chansons emblématiques du premier film telles que «Start of Something New», «All in this Together» et «Breaking Free».

Dans la saison 2, les East High Wildcats, qui se préparent à interpréter «Beauty and the Beast» en tant que comédie musicale du printemps, affrontent l’école rivale North High pour gagner un concours de théâtre étudiant prestigieux et féroce. Les perruques sont arrachées, les loyautés sont testées et les ballades sont ceinturées. La saison propose également de tout nouveaux solos. On s’attend à ce que la nouvelle saison couvre toujours des chansons de la Musique de lycée films tout en continuant à présenter de nouvelles chansons originales, y compris de nouveaux solos écrits par Olivia Rodrigo et Joshua Bassett.

La série met en vedette Olivia Rodrigo comme Nini, Joshua Bassett comme Ricky, Matt Cornett comme EJ, Sofia Wylie comme Gina, Larry Saperstein comme Big Red, Julia Lester comme Ashlyn, Dara Renee comme Kourtney, Frankie Rodriguez comme Carlos et Joe Serafini comme Seb. La saison 2 mettra en vedette Derek Hough, Olivia Rose Keegan, Roman Banks, Andrew Barth Feldman et Asher Angel.

High School Musical: The Musical: La série est produit par Tim Federle (Ferdinand) et Oliver Goldstick (Jolies petites menteuses) ainsi que les EP du film original Bill Borden et Barry Rosenbush.

La première Musique de lycée film diffusé en 2006 sur la chaîne Disney qui a lancé la carrière de Zac Efron (Le plus grand showman, Extrêmement méchant, terriblement mauvais et vil), Vanessa Hudgens (Jours de chien) et Ashley Tisdale (Charmant) leur donnant une reconnaissance mondiale. Le dernier film intitulé Lycée Musical 3: Senior Year a été libéré il y a dix ans.