La saison 2 de The Witcher sortira le 17 décembre et une nouvelle bande-annonce nous donne un aperçu de ce à quoi s’attendre.

Cela fait près de deux ans que la première saison de The Witcher est sortie, et Netflix n’a épargné aucune dépense sur la saison 2 si cette bande-annonce en est une indication. Tout, des lieux au travail CGI sur les monstres, est beaucoup plus détaillé que la saison 1. Cela a du sens. Une critique courante de The Witcher à sa sortie était qu’il avait l’air relativement à petit budget par rapport à Game Of Thrones. Pas plus, cependant.

De plus, objectivement le meilleur personnage Yennefer de Vengerberg est de retour. Désolé, ce ne sont que des faits de base. 2 + 2 = 4, Yennefer = meilleur personnage de The Witcher. Je ne peux pas discuter avec la science, j’en ai peur.

Découvrez par vous-même la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de The Witcher ci-dessous. Si vous vous inquiétez des spoilers, cette bande-annonce ne semble pas du tout révéler l’intrigue, heureusement.

Es-tu prêt pour ça? La saison 2 de The Witcher sera diffusée le 17 décembre sur Netflix. pic.twitter.com/4fSCkQCY2C – Netflix EEK-ed 🎃 (@NetflixGeeked) 29 octobre 2021

Je dois dire que le travail des costumes cette saison est également bien meilleur. Bien que les taquineries de Netflix semblent l’avoir déjà confirmé. La série est en passe de rivaliser avec les jeux et les romans en termes de battage publicitaire. Alors, quelle meilleure façon d’attendre The Witcher 3: Wild Hunt sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S que de regarder l’émission Netflix ?

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

