La bande-annonce de la saison 2 de Tuca & Bertie taquine ses débuts en natation pour adultes

Adult Swim a publié la bande-annonce complète de la deuxième saison à venir de la série animée pour adultes de Lisa Hanawalt Tuca et Bertie alors que le réseau accueille officiellement le spectacle dans sa liste animée. L’année dernière, Adult Swim a donné Tuca et Bertie une deuxième commande de saison suite à l’annulation de l’émission sur Netflix. La série devrait faire son retour le 13 juin.

La vidéo présente de nouvelles images qui continuent de mettre en évidence l’amitié éternelle du duo titulaire et les singeries beaucoup plus folles qu’ils feront dans la nouvelle saison. Vérifiez Tuca & Bertie Saison 2 bande-annonce ci-dessous!

Tuca & Bertie ont une nouvelle maison et nous ne pourrions pas être plus heureux. Les nouveaux épisodes sont diffusés le 13 juin uniquement sur Adult Swim. pic.twitter.com/Upc8xyG3QP – natation adulte (@adultswim) 16 mai 2021

Tuca et Bertie est une comédie sur l’amitié entre deux femmes oiseaux de 30 ans qui vivent dans le même immeuble: Tuca, un toucan arrogant et insouciant, et Bertie, un oiseau chanteur anxieux et rêveur. La série comprend une distribution de voix dirigée par Tiffany Haddish dans le rôle de Tuca, Ali Wong dans le rôle de Bertie et Steven Yeun dans le rôle de Speckle. Ils sont rejoints par Nicole Byer, Richard E. Grant, John Early, Reggie Watts, Shamir Bailey, Jennifer Lewis et Kate Berlant.

Dans la saison 2, Tuca et Bertie sont les meilleurs amis, et ils sont tous les deux pleins de fantômes! Bertie est en train de fouiller ses goules intérieures avec l’aide d’un thérapeute, tandis que Tuca préfère fourrer les siennes derrière les toilettes. Elle les traitera plus tard, en ce moment, elle est trop occupée à essayer de ne plus être célibataire! Pendant ce temps, Speckle construit une nouvelle maison mais découvre bientôt qu’il est au bord de la folie… Heureusement, il n’est qu’un dessin animé.

La saison 1 mettait en vedette les voix invitées de Tessa Thompson, Amber Ruffin, Awkwafina, Jane Lynch, Laverne Cox, Tig Notaro et Taraji P. Henson.

Tuca et Bertie est créé et produit par Lisa Hanawalt (Cavalier BoJack). Les producteurs exécutifs sont Haddish, Wong, Raphael Bob-Waksberg (Cavalier BoJack), Noel Bright (Cavalier BoJack, Amis) et Steven A. Cohen (Cavalier BoJack, Jack et Bobby). L’animation de la série est en cours chez Shadowmachine.