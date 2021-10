La bande-annonce de la saison 2 de Witcher de Netflix a la guerre, la magie, Yennefer, Ciri et une maison maléfique

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Spoilers pour la saison 2 et la saison 1 de The Witcher !

Les fans de Final Fantasy VII seront extrêmement heureux d’apprendre que la première bande-annonce de Le sorceleur la saison deux sur Netflix met en vedette une cabane maléfique avec des jambes, tout comme celle de FF7 où Cloud doit combattre une maison. C’est un grand jour pour les personnes qui aiment frapper des bâtiments !

Bien sûr, certains d’entre vous peuvent penser que nous enterrons un peu le leader, car la bande-annonce confirme également le retour du beau de Geralt, Yennefer, son genre de fille, Ciri, et le barde chaotique préféré de tous, Jaskier , qui semble avoir connu des moments difficiles depuis qu’il s’est séparé de Geralt. Malheureusement, il semble que la souffrance du pauvre Yennefer et l’errance sauvage de Ciri ne soient pas terminées, comme le montre la bande-annonce, vous savez, souffrant et errant.

Le dernier épisode de la première saison a vu que tout allait mal pour le pauvre Geralt. Yennefer l’a non seulement abandonné, mais a complètement disparu, après avoir réduit en miettes les forces d’invasion nilfgaardiennes; Jaskier est parti en colère après que Geralt l’ait critiqué; Triss avait l’air d’être sur le point de mourir ; mais bonne nouvelle, au moins Geralt a trouvé Ciri. Qui veut parier sur le temps qu’il leur faudra pour se séparer à nouveau ?

Nous avons déjà eu un « premier aperçu » de la nouvelle saison, qui parle de Geralt discutant avec un très gentil (et très maudit) sanglier, Nivellen, dont l’histoire est très similaire à Beast de Beauty and the Beast :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’incursion de Netflix dans les jeux vidéo se passe plutôt bien pour eux jusqu’à présent. Le géant des médias a récemment acquis son premier studio de développement de jeux, Night School (Oxenfree, Afterparty), et on dit qu’ils travaillent également sur une émission Pokémon en direct.

Quant à Le sorceleur, il s’est avéré assez réussi que la saison trois a déjà été éclairée, ET elle obtient une préquelle, ET CD Projekt Red – les développeurs du jeu – s’est associé à Netflix pour la WitcherCon de cette année.

Espérons que la saison deux ait un peu plus d’élan que la première saison, qui consistait à apprendre à connaître les personnages. Vous pourrez regarder les nouveaux épisodes à partir du 17 décembre sur Netflix.

Cette bande-annonce est-elle ce que vous espériez voir? Que voulez-vous que la saison 2 couvre d’autre? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!