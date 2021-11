La bande-annonce de la saison 2 d’Emily in Paris taquine des romances torrides et beaucoup plus de drames

La montre haineuse Netflix préférée de tous est de retour pour une deuxième saison. La bande-annonce complète de la saison 2 d’Emily à Paris est sortie jeudi, donnant aux téléspectateurs un aperçu du drame à venir. La première saison s’est terminée avec Emily (Lily Collins) tombant enfin au lit avec Gabriel (Lucas Bravo) malgré le fait qu’elle soit amie avec sa petite amie, Camille (Camille Razat). D’après l’apparence de la bande-annonce, ce triangle amoureux ne fera que se compliquer.

La nouvelle bande-annonce présente également l’approfondissement des relations d’Emily avec ses collègues, en particulier sa patronne piquante Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). Emily sera-t-elle aussi effrontément américaine qu’elle l’était dans la première saison, ou prendra-t-elle enfin à cœur certaines sensibilités françaises ? La saison deux tombe le 22 décembre et les fans vont certainement tweeter et meme à travers elle.

La bande-annonce nous a également donné un aperçu du nouvel intérêt amoureux d’Emily, Alfie, joué par Lucien Laviscount. Netflix a annoncé cette nouvelle sur Twitter en juin. Ils ont noté que le personnage de Laviscount est un « Britannique qui se met sous la peau d’Emily avant qu’elle ne commence à aimer le charme sarcastique ». Avant de rejoindre Emily à Paris pour la saison 2, qui est actuellement en tournage, Laviscount a précédemment joué dans Scream Queens dans le rôle d’Earl Grey et dans le pilote de Still Star-Crossed produit par Shonda Rimes dans le rôle de Romeo. L’acteur est récemment apparu dans Katy Keene de The CW, dans lequel il jouait Alexander Cabot.

Emily à Paris a fait face à pas mal de contrecoups, entre la propension du protagoniste à échouer vers le haut et les représentations irréalistes de la culture française, mais Collins a tout pris dans la foulée. Dans l’article de couverture de Vogue Arabia de novembre 2020, Collins a déclaré qu’elle optait pour le bon côté des critiques, déclarant que « aussi décourageant que cela puisse parfois être de lire ces choses, c’est aussi un cadeau ». Bien qu’elle se soit abstenue de trop se concentrer sur le contrecoup que la série a reçu, elle a déclaré que la critique était une opportunité de » s’améliorer « . La saison deux semble être consacrée à de nouveaux départs, que ce soit avec un nouvel intérêt amoureux ou une nouvelle mode folle.