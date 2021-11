La bande-annonce de la saison 3 d’Atlanta taquine une nouvelle direction effrayante pour la comédie de Donald Glover

Donald Glover a célébré Halloween dimanche soir en publiant de manière surprenante la bande-annonce de la saison 3 d’Atlanta, plus de trois ans après la diffusion de la finale de la saison 2 sur FX. Halloween s’est avéré être un moment approprié pour sortir le teaser de 60 secondes, qui mettait en vedette la star d’Eternals Brian Tyree Henry dans le rôle d’Aldred « Paper Boi » Miles. Après avoir partagé le teaser, Glover a partagé une série de tweets supprimés depuis, dont quelques-uns dans lesquels il a pris des photos d’une autre comédie FX, Dave.

Glover, qui a également joué sous le nom de Childish Gambino, a partagé un lien vers un site appelé Gilga.com. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous accédez à une page avec l’horloge, l’emplacement de l’utilisateur, une illustration des étapes et un deuxième lien pour « entrer dans Gilga ». Après le deuxième clic, le site joue la bande-annonce. Il joue pendant 30 secondes avant que Paper Boi n’apparaisse, assis à une table et portant un sweat-shirt avec « FAKE » imprimé dessus. Alors que la caméra arrive, Paper Boi regarde fixement la caméra tandis qu’un homme et une femme se tiennent dos à la caméra. Au final, le titre de l’émission et « 2022 » apparaissent. La bande-annonce n’a pas été publiée sur YouTube et n’est disponible que sur Gilga.com au moment d’écrire ces lignes.

Après avoir publié le lien vers la bande-annonce, Glover a publié une série de tweets, qui ont tous été supprimés, rapporte TVLine. Dans le premier, il écrivait : « J’ai hâte [till] ce spectacle est sorti. Je regarde les roughs comme si ce n’était pas mon émission. » Ensuite, il a posté une série de messages prenant des photos de Dave, la comédie FXX co-créée par et mettant en vedette le rappeur David « Lil Dicky » Burd. Il semble que Glover ne comme les gens comparant son émission avec Dave.

« Et juste pour info, je vous regarde tous [saying] Dave est à la hauteur. Comme si vous aviez tous oublié ce que nous avons fait. Pas de manque de respect », a écrit Glover. « Nous avons des Noirs ici pour débattre de ce qui est le mieux, et je suis vendu ? J’ai des reçus. »

Atlanta a commencé comme une série sur le directeur musical Earnest « Earn » Marks (Glover) et Paper Boi essayant de réussir sur la scène rap d’Atlanta, aux côtés de l’étrange ami de Paper Bot, Darius Epps (Lakeith Stanfield) et de la petite amie d’Earn, Vanessa. Keefer (Zazie Beetz). La première saison a été diffusée en 2016, la deuxième a suivi en 2018. FX a renouvelé l’émission pour une troisième saison en 2018, puis une quatrième en 2019. Les deux saisons devaient être diffusées en 2021, mais la pandémie de coronavirus a forcé des retards de production. Certaines scènes de la saison 3 ont été tournées dans les grandes villes européennes plus tôt cette année.

Glover a également un accord de développement avec Amazon. Le premier projet sur lequel il travaille est une série inspirée du film Mr. & Mrs. Smith de Brad Pitt et Angelina Jolie. Selon The Hollywood Reporter, le contrat de Glover avec Amazon comprend une clause de « carve-out » afin qu’il puisse faire plus de saisons à Atlanta s’il le souhaite.