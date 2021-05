La bande-annonce de la saison 3 de Dark Side of the Ring plonge dans l’histoire de Brian Pillman ⋆ .

]]>]]>

Vice TV a publié une bande-annonce pour la première en deux parties de la saison 3 de sa célèbre série documentaire de lutte professionnelle Côté obscur de l’anneau, qui plonge dans l’histoire tragique de la superstar de la WCW, de l’ECW et de la WWE Brian Pillman.

À une époque où les géants dominaient le monde de la lutte, Brian Pillman s’est frayé un chemin vers l’infamie en jouant un personnage imprévisible et scandaleux surnommé “ The Loose Cannon ”. Mais un engagement indéfectible envers sa performance 24h / 24 et 7j / 7 l’a mis sur la voie de l’autodestruction qui a laissé sa famille en ruine financière et émotionnelle.

En plus de la bande-annonce, Vice TV a également annoncé que les épisodes suivants de Côté obscur de l’anneau la saison 3 plongera dans les histoires derrière l’Ultimate Warrior, The Dynamite Kid, Luna Vachon, Jake ‘The Snake’ Roberts et son père Grizzly Smith, Chris Kanyon, Nick Gage, The Collision in Korea PPV en Corée du Nord, les essais de stéroïdes de la WWF , le tristement célèbre Plane Ride from Hell, et les promotions FMW et XPW.

La saison 3 de Dark Side of the Ring débute le 6 mai.

