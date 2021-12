La bande-annonce de la saison 3 de « Derry Girls », les détails de la série finale et plus encore

Près de trois ans après sa sortie internationale de la saison 2 sur Netflix, la production de Channel 4 de Derry Girls a révélé sa première bande-annonce de la dernière saison très attendue, laissant entrevoir de gros problèmes (et un bon vieux craic) pour nos adolescents irlandais préférés. Dans le premier aperçu de la saison 3 de Derry Girls publié par Channel 4, le public a un aperçu du quintette au milieu d’allégations très graves, car ils sont appréhendés de manière plus dramatique par les forces de l’ordre. Avec le personnage principal de la série, Erin Quinn (Saoirse-Monica Jackson) affirmant que les cinq ont été mis en place, Clare Devlin (Nicola Coughlan) cède et crie que les officiers ont sa « pleine coopération ».

L’émission, qui a été créée sur Channel 4 en 2018 et a fait son incursion sur le géant du streaming en 2019 pour les résidents en dehors du Royaume-Uni, est devenue un phénomène international et l’une des séries les plus dignes de frénésie au monde.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de retour officielle révélée pour sa première première à l’étranger sur Channel 4, la bande-annonce se termine par la confirmation que l’émission sera diffusée sur le réseau britannique en 2022. Pour l’instant, il n’y a pas d’heure ni de date pour Netflix la sortie de la saison 3, mais on peut supposer que l’émission fera sa première en streaming après la finale de la série sur Channel 4.

Bien que la saison 3 de Derry Girls ait été gardée secrète pour la plupart avec un tournage retardé en raison de la pandémie de COVID-19, la créatrice de la série Lisa McGee a taquiné une romance potentielle entre Erin et James (Dylan Llewellyn), admettant Hello! magazine qu’elle a toujours pensé qu’il l’aimait bien. « Mais je pense [James] peut-être ne comprend-il même pas encore cela, et je ne sais pas quand cela arrivera, cela pourrait arriver quand ils seront beaucoup plus âgés, donc cela pourrait ne pas se produire dans notre émission. Mais je pense que le potentiel est là ; c’est quelque chose qui m’intéresse de voir – je pourrais jouer avec si nous faisons une autre saison, je ne suis pas sûr. «

Coughlan a également fait allusion à quelques taquineries potentielles, racontant au site Web irlandais her.ie que McGee lui avait parlé des intrigues avant le tournage, et la saison 3 promet d’être « brillante », ce qui ne la surprend pas beaucoup non plus. Alors que la série se terminait juste avant Noël le mois dernier, Coughlan – également connue pour son rôle dans Bridgerton de Netflix – a publié une photo Polaroid sur les réseaux sociaux aux côtés de la co-star Orla McCool (qui joue Louise Harland), décrivant son temps avec le spectacle comme « un sacré tour. »

Au revoir Derry Girls, ça a été un sacré tour 🌈 pic.twitter.com/iQsWo43A8d – Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) 21 décembre 2021

Comme 2022 marquera la fin de la série, McGee n’a pas complètement exclu la possibilité que le casting principal apparaisse ailleurs dans d’autres travaux. En septembre dernier, elle a mentionné à quel point Derry Girls était une « lettre d’amour » pour un endroit d’où elle venait et avait été construite à partir des personnes qui l’avaient façonnée. « Ce fut un honneur de l’écrire et je serai toujours fière de tout ce qu’il a accompli. Je tiens à remercier les habitants de Derry et d’Irlande du Nord pour leur soutien », a-t-elle écrit sur Twitter. « Qui sait si Erin, Clare, Orla, Michelle et James reviendront un jour sous une autre forme, mais pour l’instant c’est tout pour nous et nous sommes ravis de commencer à filmer cette série avec notre incroyable casting et équipe pour, espérons-le, prendre nos fidèles fans dans une dernière aventure. »

Les saisons 1 et 2 de Derry Girls sont actuellement diffusées sur Netflix aux États-Unis et au Canada – désolé, fans britanniques, même si vous pouvez toujours la regarder sur Channel 4. Pour en savoir plus sur toutes vos émissions de streaming préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour le dernier.