La bande-annonce de la saison 4 de ‘Killing Eve’ offre un premier aperçu d’une conclusion explosive

Après plus d’un an d’attente, BBC America a enfin offert aux fans un premier aperçu de la saison 4 de Killing Eve, la dernière saison du thriller d’espionnage mettant en vedette Sandra Oh et Jodie Comer. Les fans de la série primée se souviendront que la saison 3 (alerte spoiler !) s’est terminée avec Eve et Villanelle se tenant ensemble sur le pont de Londres face à la décision de se quitter ou non dans le passé. Selon la nouvelle bande-annonce de la saison 4 de Killing Eve, ils ne resteront pas séparés longtemps.

Comme un cadeau de fin de Noël pour les fans, le compte Twitter officiel de Killing Eve a publié une bande-annonce de 30 secondes pour la quatrième et dernière saison le mardi 28 décembre, donnant aux fans leur meilleur aperçu de ce qui va arriver dans le dernier lot d’épisodes et taquinant que « les actions ont des conséquences ». Pendant que la bande-annonce joue, Carolyn Martens de Fiona Shaw raconte en voix off, déclarant: « Vous êtes-vous déjà demandé ce qui aurait pu se passer si nous n’avions pas fait ce que nous avons fait? Les gens comme nous ne sont pas faits pour une vie heureuse ou une fin heureuse. » Pendant ce temps, on peut voir Eve debout dans un théâtre vide, Villanelle a l’air plutôt solennelle et Carolyn crache sur quelqu’un avant que le teaser ne se termine par une trottinette électrique alors que Villanelle marche à côté d’elle.

Les actions ont des conséquences. #KillingEve pic.twitter.com/IIFz5zI7AU – Tuer Eve (@KillingEve) 28 décembre 2021

Selon le synopsis officiel de la saison 4, Eve, Villanelle et Carolyn « se trouvent dans des endroits très différents » après le « climax émotionnel » de la saison 3. Suite à la scène sur le pont qui a couronné la saison, « Eve est en mission de vengeance, tandis que Villanelle a trouvé une toute nouvelle communauté pour tenter de prouver qu’elle n’est pas un « monstre ». la saison suit nos femmes extraordinaires, chacune motivée par la passion, la vengeance et l’obsession, se dirigeant vers une finale de série désordonnée, nuancée et totalement glorieuse. »

En taquinant la saison à venir à Entertainment Weekly, la productrice exécutive Sally Woodward Gentle a déclaré qu’Eve et Villanelle « essayaient de comprendre ce qu’elles signifient l’une pour l’autre et ce que leur vie représente maintenant ». Gentle a déclaré que lors de la dernière saison, Eve « assume un rôle très différent – ​​un rôle qui pourrait être à la fois dangereux pour elle-même et pour les personnes qui l’entourent » tandis que Villanelle « commence la saison 4 en se demandant vraiment qui elle est et qui elle peut être ». Gentle a déclaré que la saison 4 « va être beaucoup plus personnelle et passionnée que les saisons précédentes ».

La quatrième et dernière saison de la série, basée sur les romans Codename Villanelle de Luke Jennings, est produite par la direction et largement écrite par Laura Neal, qui remplace Suzanne Heathcote. Phoebe Waller-Bridge a été scénariste en chef pour la saison 1, avec Emerald Fennell à la tête de la saison 2. Les premières de la dernière saison en huit épisodes de Killing Eve avec deux épisodes consécutifs le dimanche 27 février à partir de 20 h HE sur BBC America. Les fans peuvent regarder de nouveaux épisodes une semaine plus tôt sur AMC+, à partir du 20 février.