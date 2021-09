La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things nous emmène dans Creel House

in

Cela fait si longtemps que la saison 3 de Stranger Things est arrivée à l’été 2019. Maintenant, après plus de deux ans, nous avons enfin la première bande-annonce de la saison 4 de la série originale Netflix grâce à l’événement Tudum du service de streaming. Vous vous souvenez peut-être qu’à la fin de la saison 3 de Stranger Things, Hopper (David Harbour) semblait être coincé dans une prison russe où le Demogorgon était également détenu en captivité. Pendant ce temps, Eleven (Millie Bobbie Brown) a été rendue impuissante et a quitté Hawkins avec la famille Byers.

Maintenant, Choses étranges reprend ces fils d’histoire et présente un nouveau personnage sinistre dans Victor Creel (Robert Englund). Il a été révélé sur le compte Twitter officiel de Stranger Things que le nouveau personnage était enfermé dans un hôpital psychiatrique depuis qu’il avait commis un crime horrible dans les années 1950. Sur la base du rapide coup d’œil, il semble qu’il ait tué sa famille, bien que l’Upside Down puisse être impliqué si les lumières vacillantes sont un indice. Vous pouvez voir le premier aperçu de Creel en action, ainsi qu’un teaser très important sur la saison 4, ci-dessous.

Nous vous défions d’être contrarié par le fait que l’amitié de Dustin et Steve est toujours au centre de la série dans la saison 4.

Car aussi attendu et aimé que Stranger Things soit, nous en savons encore si peu sur la saison 4. Nous ne savons même pas si ce sera le dernier volet de l’émission préférée des fans. Quoi qu’il en soit, espérons que Hopper et le gang Hawkins se réuniront – ou même que la série trouvera un moyen de ramener rapidement Eleven et Mike (Finn Wolfhard) dans la même pièce ensemble. Les deux ont professé leur amour l’un pour l’autre avant qu’Eleven ne quitte la ville avec le clan Byers à la fin de la saison 3, laissant leur statut relationnel un peu trouble.

La saison 4 de Stranger Things arrivera sur Netflix. Une date de sortie n’a pas été annoncée.

