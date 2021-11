La bande-annonce de la saison 4 de «Stranger Things» taquine de nouveaux épisodes intenses

Netflix a surpris les fans avec une nouvelle bande-annonce de Stranger Things samedi, cette fois avec un ton étonnamment optimiste. Le teaser d’une minute montre Eleven (Millie Bobby Brown) récitant une lettre qu’elle écrit à Mike (Finn Wolfhard) pour lui expliquer comment se passe sa vie. Elle promet que lorsqu’ils seront réunis, ils auront « les meilleures vacances de printemps de tous les temps ».

La bande-annonce aide les fans à comprendre comment le lycée a traité Eleven alors qu’elle s’adapte à la vie normale. Elle y donne une tournure positive, disant qu’elle s’est fait beaucoup d’amis et qu’elle « aime vraiment l’école maintenant », bien que les clips racontent une histoire légèrement différente. Bien sûr, le tout prend une tournure sombre et étrange vers la fin, comme on peut s’y attendre d’une série de mystères surnaturels comme Stranger Things.

Les scènes exposées ici incluent Eleven peignant une figurine miniature à la maison, marchant dans les couloirs de l’école avec l’air seul et se faisant frapper avec un spitball dans une salle de classe. Nous voyons également un flash rapide d’elle patinant sur une patinoire et l’air bouleversé, et plus tard, nous la voyons être retenue par des agents du gouvernement ainsi que des scènes de coups de feu, d’explosions et d’hélicoptères.

Nous voyons également d’autres personnages, dont Joyce (Winona Ryder) regardant une poupée effrayante avec un grand intérêt, et Mike apparemment en train de lire la lettre d’Eleven avec un sourire aux lèvres. Les fans ont reçu trois autres courts teasers comme celui-ci jusqu’à présent, mais la description de celui-ci indique « 004/004 », indiquant qu’il pourrait s’agir du dernier aperçu de ce type avant la première du spectacle lui-même.

De nombreux fans s’attendent à plus de nouvelles tout au long de la journée du samedi 6 novembre depuis que Netflix l’a déclaré « Stranger Things Day » sur les réseaux sociaux. C’est parce que, dans la chronologie canonique de la série, le 6 novembre était apparemment le jour où Will Byers (Noah Schnapp) a disparu pour la première fois. Avec le battage médiatique pour la construction de la nouvelle saison, les fans espèrent que Netflix marquera cette occasion en révélant enfin la date de première officielle de Stranger Things Saison 4.

Stranger Things a été durement touché par la pandémie de COVID-19, donc un nouvel épisode n’a pas été publié depuis juillet 2019. Ceci est particulièrement préoccupant pour une émission avec un casting aussi jeune, car cela risque de les faire vieillir tous hors de portée. où leurs rôles sont crédibles. Heureusement, les fans semblent satisfaits du look du nouveau teaser.

Netflix a déclaré que la saison 4 de Stranger Things serait diffusée en 2022, mais jusqu’à présent, aucune date de sortie exacte n’a été fixée. Revenez pour les mises à jour pendant que « Stranger Things Day » continue.