La bande-annonce de la saison 4 d’élite révèle plus de mystères et de trios

Bien que nous connaissions déjà la plupart des personnages, à l’école Las Encinas quatre nouveaux étudiants entreront qui remplira le vide laissé par Lu, Carla, Polo et Valerio. La famille Blanco arrive également à la série avec plus d’argent et de nouveaux problèmes, ainsi qu’avec Benjamin, un homme d’affaires puissant qui servira de nouveau directeur d’école.

Avec Benjamin vient son trois fils: Ari, Mencia et Patrick, trois adolescents habitués à tout arrivant sur un plateau d’argent et qui mettront en danger l’union et l’amitié d’étudiants vétérans, alors ilsIl y a des combats entre les nouveaux étudiants et les anciens.