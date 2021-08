La bande-annonce de la saison 5 de Money Heist est sortie ! Netflix a largué une bombe et nous ne pouvons pas garder notre calme ! Regardez la bande-annonce complète, date de première

Le drame policier sera présenté en première partie le mois prochain le 3 septembre (Photo: Netflix)

La remorque de Money Heist Saison 5 Première partie est sorti maintenant et les internautes en deviennent gaga et cela aussi pour toutes les bonnes raisons. C’est Money Heist, après tout ! La bande-annonce est lancée aujourd’hui par Netflix sur ses réseaux sociaux – Twitter, Instagram et Facebook. Et la bande-annonce reçoit, comme prévu, tous les éloges de partout car la bande-annonce est chargée de séquences d’action et de drames à haute fréquence.

Le drame policier sortira sur les écrans le mois prochain, le 3 septembre 2021 et les attentes des fans de Money Heist n’ont augmenté de façon exponentielle qu’après avoir regardé des bandes-annonces vidéo de près de deux minutes du film. La bande-annonce montre le professeur et son gang dans leur phase la plus vulnérable – pleurant toujours la mort de Nairobi. L’entrée de Lisbonne au sein de la Banque d’Espagne, cependant, est un soupir de soulagement pour les fans.

Garder son calme n’est pas une option.

LA BANDE-ANNONCE #MONEYHEIST SAISON 5 EST ICI ????#LCDP5 @lacasadepapel pic.twitter.com/Cov39xPwqK – Netflix Inde (@NetflixIndia) 2 août 2021

Le synopsis officiel du dernier chapitre de Money Heist se lit comme suit : Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Ils ont réussi à sauver Lisbonne, mais leur moment le plus sombre est sur eux après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, n’a pas de plan d’évasion. Juste au moment où il semble que rien d’autre ne pourrait mal se passer, un ennemi entre en scène qui est beaucoup plus puissant que tous ceux auxquels ils ont été confrontés : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire approche et ce qui a commencé comme un vol se transformera en guerre.

Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Najwa Nimri, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo et Pedro Alonso reprenant leurs rôles seront vus reprendre leurs rôles dans la dernière saison de la série espagnole. Les acteurs José Manuel Seda, Patrick Criado et Miguel Ángel Silvestre sont ceux qui ont rejoint le casting lors de la dernière saison elle-même.

La bande-annonce a jusqu’à présent recueilli quelque 33,6 000 vues sur Twitter dans les 57 minutes suivant sa sortie et quelque 2 41 617 vues sur Instagram (et ce n’est pas fini) jusqu’à présent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.