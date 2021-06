La bande-annonce de la saison 5 de My Hero Academia présente l’arc de l’agence Endeavour ⋆ 10z viral

in

Êtes-vous prêt pour une nouvelle Mon université de héros arc? L’anime incroyablement populaire entre dans le deuxième cours de sa cinquième saison avec l’arc Endeavour Agency.

À partir de samedi prochain, le quatorzième épisode de Mon université de héros La saison 5 commencera le nouvel arc de l’anime. Intitulé “Off to Endeavor’s Agency”, l’épisode lancera également une toute nouvelle chanson d’ouverture de MAN WITH A MISSION intitulée “Merry-Go-Round”. La nouvelle chanson thème de fin “Uso ja nai” interprétée par Soushi Sakiyama sera également créée. Vous pouvez consulter un aperçu de l’agence Endeavour ci-dessous.

Un nouveau visuel a également été dévoilé, que l’on peut voir en bas de cet article

Mon université de héros la saison 5, qui a commencé avec l’arc Joint Training, a été créée au Japon en mars. Les deux services de streaming d’anime Funimation et Crunchyroll ont les derniers épisodes disponibles à regarder sous-titrés. Funimation a aussi le dub anglais. La saison est actuellement diffusée sur le bloc de programmation Toonami centré sur l’anime d’Adult Swim.

La série populaire a commencé en 2014 sous la forme d’un manga écrit et illustré par Kohei Horikoshi et sérialisé dans Weekly Shonen Jump. L’adaptation télévisée animée produite par Bones a fait ses débuts au Japon en 2016. Les deux sont toujours en cours. La série a depuis été adaptée en plusieurs films et jeux vidéo.

En fait, le prochain film basé sur la série animée populaire devrait sortir dans les salles japonaises le 6 août 2021. My Hero Academia Le Film : Mission des Héros du Monde est le troisième film de la série, qui présente Deku, Bakugo et Todoroki dans de nouvelles combinaisons furtives. De plus, quiconque verra le film dans les salles obtiendra un manga bonus jusqu’à épuisement des stocks.