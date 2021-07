La bande-annonce de la saison 5B de Billions de Showtime taquine le retour de septembre ⋆ 10z viral

Showtime a publié l’intégralité Milliards Bande-annonce de la saison 5B pour le retour prochain de la série dramatique à succès, avec Paul Giamatti et Damian Lewis. La vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessous, présente Mike Prince de Corey Stoll et Chuch Rhoades de Giamatti alors qu’ils forment une alliance pour faire tomber Bobby Axelrod de Lewis une fois pour toutes. Alors que leur querelle en cours continue de s’aggraver, tout le monde autour d’eux se retrouve coincé dans leurs problèmes.

La deuxième moitié de la cinquième saison devrait être diffusée le dimanche 5 septembre.

Dans Milliards Saison 5, Bobby Axelrod et Chuck Rhoades voient leur vicieuse rivalité ravivée, tandis que de nouveaux ennemis se lèvent et visent. Le pionnier de l’impact social, Mike Prince, constitue une véritable menace pour la domination d’Axe, et Chuck se querelle avec un formidable procureur. Taylor Mason est contraint de retourner chez Axe Capital, où ils doivent se battre pour protéger leurs employés et leurs actifs. Wendy Rhoades réévalue sa loyauté et forge de nouvelles alliances surprenantes qui la mettent en désaccord avec Chuck et Axe. Cette saison, la lutte pour le pouvoir devient une lutte pour la survie, et tous les personnages doivent s’adapter ou risquer l’extinction.

Dans la seconde moitié de la cinquième saison, la présence du puissant milliardaire Mike Prince fait des vagues dans Axe Capital et donne à Chuck Rhoades une nouvelle arme potentielle dans son combat contre Bobby Axelrod. Des alliances se forment, se déchirent et se reforment, et tout le monde, de Taylor à Wendy, se retrouve mêlé au conflit, ce qui est très proche de détruire tout ce qui leur est cher.

La série met en vedette Paul Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff, Asia Kate Dillon, David Costabile, Toby Leonard Moore, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn et Kelly AuCoin, avec Janeane Garafolo en guest star dans la cinquième saison en tant que Winslow, le propriétaire branché d’une société légale de cannabis.

Milliards est créé et produit par les showrunners Brian Koppelman et David Levien. La série a également été créée par Andrew Ross Sorkin. Vous pouvez diffuser les saisons précédentes sur les plateformes de Showtime.