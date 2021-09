La bande-annonce de la saison 7 de Fear The Walking Dead met en place Morgan Vs. Strand, et il y a un ring de lutte

Il y a, bien sûr, beaucoup d’autres choses mystérieuses et remarquables qui se passent rapidement dans la bande-annonce sous l’échange de plus en plus stressant entre Strand et Morgan, ce qui ajoute apparemment beaucoup plus d’importance aux deux personnages qui passent en mode antagoniste pour la saison 7. Juste au cas où quelqu’un penserait qu’il ne s’agit que d’une vanité de bande-annonce et qu’il ne s’agira pas d’une force motrice derrière les prochains épisodes, notez que les dernières images d’art clés de Fear the Walking Dead jouent également dans cette querelle particulière.