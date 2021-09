La bande-annonce de la saison 9B de «Teen Mom OG» entraîne d’énormes changements dans la vie

Les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour la prochaine saison de Teen Mom OG. La saison 9B devrait être diffusée mardi soir à 21 h HE sur MTV. Avant la première, MTV a publié une bande-annonce qui donnera aux fans un premier aperçu du drame à venir.

Le teaser présente des changements de vie assez importants pour le casting, qui comprend Cheyenne Floyd, Mackenzie McKee, Maci Bookout, Amber Portwood et Catelynn Lowell. Comme les téléspectateurs l’ont vu la saison dernière, Floyd attend un enfant avec son désormais fiancé Zach Davis (ils ont accueilli leur fils, Ace, en mai). Bien qu’il semble que des problèmes se profilent à l’horizon pour le couple, alors qu’ils se disputent au cours de laquelle Floyd dit qu’elle ne “se sent pas soutenue”. De plus, Floyd doit faire face à son ex, Cory Wharton, qui part tourner une autre saison de The Challenge, ce qui rend les choses difficiles pour leur fille, Ryder.

Bookout semble faire face à plus de drames concernant son ex, Ryan Edwards, et sa famille. Lors des retrouvailles de la saison dernière, Bookout et son mari, Taylor McKinney, ont eu une dispute explosive avec les parents d’Edwards, Jen et Larry. Depuis la réunion, la famille Edwards a été licenciée de Teen Mom OG. Cependant, cela ne signifie pas que le drame est terminé, et cela pourrait entraîner des problèmes entre Bookout et McKinney.

De même, Portwood a eu son propre incident lors de la réunion, car elle était en désaccord avec son ex, Gary Shirley, avec qui elle partage sa fille, Leah. En raison de certaines de ses luttes passées et de problèmes juridiques, la relation de Portwood et Leah a été tendue. Mais, d’après la bande-annonce, il semble que Portwood prenne des mesures pour essayer de réparer cette relation, car on peut la voir suivre une thérapie avec Shirley.

Comme son compatriote Floyd, Lowell est également enceinte pendant la saison 9B. Dans le teaser, Lowell et son mari, Tyler Baltierra, découvrent qu’ils ont une autre fille. Alors que le couple se concentre sur leur arrivée imminente, il semble qu’ils pourraient également rencontrer des problèmes conjugaux au cours de la saison à venir. Considérant qu’il y a de nombreux changements dans la vie du casting de Teen Mom, les fans voudront certainement se connecter à la saison à venir. Teen Mom OG est diffusé le mardi soir à 20 h HE sur MTV. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.