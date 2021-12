La bande-annonce de la série Web Detective Boomrah publiée, promet un spectacle passionnant

Sudhanshu, dans un communiqué, a déclaré que le détective Boomrah était un personnage qu’il avait créé il y a des années.

Bande-annonce de la série Détective Boomrah : La bande-annonce d’une nouvelle série Web – Detective Boomrah – a été publiée par Saints Art et mon garçon, est-ce passionnant ! La série Web s’articulera autour de différents cas résolus par le détective Boomrah et la bande-annonce se concentre sur le premier cas – celui d’un homme mystérieusement disparu. Détective Boomrah et The Missing Man devrait sortir le 21 janvier de l’année prochaine, bien qu’il ne soit pas encore clair quelle plate-forme serait utilisée pour la série Web. Le détective Boomrah, le fruit du conteur devenu cinéaste Sudhanshu Rai, serait interprété par Rai lui-même. Pendant ce temps, comme tout détective, le détective Boomrah a également un partenaire fidèle appelé Sam, interprété par l’acteur Raghav Jhingran.

La bande-annonce de l’homme disparu, qui se déroule dans la fiction Ropam Haveli au Rajasthan, montre un homme sautant de la terrasse de l’hôtel patrimonial mais disparaissant dans les airs. La bande-annonce est accompagnée d’un message cryptique sur le pouvoir du temps. Complète avec une musique à suspense, une attaque apparente contre Boomrah lui-même, une partie de la propriété englobée dans l’obscurité et des grognements, la bande-annonce semble promettre une série Web passionnante.

Sudhanshu, dans un communiqué, a déclaré que le détective Boomrah est un personnage qu’il a créé il y a des années, qui n’est pas lié par la réalité, ni par des contraintes célestes ou géographiques. Selon lui, ce concept et ce contenu seraient nouveaux sur les écrans indiens.

« Détective Boomrah a été une expérience très spéciale pour moi en tant qu’acteur. J’essaie de m’améliorer avec chacun de mes rôles. Dans la série, bien que mon rôle soit de courte durée, il fait partie intégrante du scénario. J’espère obtenir plus de projets de ce type à l’avenir », a déclaré le journaliste devenu acteur Shobhit Sujay, qui joue un personnage intense dans la série Web.

La plate-forme de la série Web actuelle n’est peut-être pas encore connue, mais les téléspectateurs peuvent visionner la bande-annonce sur la chaîne YouTube Kahanikaar Sudhanshu Rai. Rai et Jhingran sont accompagnés de Shobhit Sujay, Priyanka Sarkar, Abhishek Sonpaliya, Manisha Sharma, Garima Rai et Akhlaq Ahmad Azadand.

L’histoire a été écrite par Sudhanshu et le directeur artistique de Saints Puneet Sharma, tandis qu’elle est co-réalisée par Anant Rai, qui est également le producteur créatif de la série.

