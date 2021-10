La bande-annonce de lancement de Dungeon Encounters ne montre pas grand-chose, mais la musique se déchire

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Rencontres dans les donjons était une révélation intéressante lors de la présentation de Square Enix au Tokyo Game Show; c’est un RPG d’exploration de donjons qui a opté pour une esthétique minimaliste. Il sort aujourd’hui (14 octobre) sur le Switch eShop avec une remise de 20% jusqu’au 21 octobre.

La bande-annonce de lancement ci-dessus est plutôt amusante pour le solo de guitare déchiqueté, même si ce n’est pas un aperçu du jeu (quelque chose que Square Enix n’a pas vraiment produit au-delà de la précédente « bande-annonce d’annonce »), certains sont encore un peu perplexes quant à ce que c’est .

Ci-dessous se trouve une partie de la description officielle, qui peut aider un peu – conceptuellement, c’est assez simple une fois que vous êtes habitué à l’approche basée sur la grille.

En découvrant et en visitant des espaces avec des chiffres blancs, vous pouvez obtenir des objets, déverrouiller et modifier des capacités, restaurer la santé de votre groupe, trouver des marchands cachés et bien plus encore.