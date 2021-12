La bande-annonce de lancement de la campagne Halo Infinite frappe fort

343 Industries et Microsoft poussent certainement le bateau pour Halo infini avant le lancement de la campagne la semaine prochaine – ainsi que le lancement surprise de la partie multijoueur gratuite du jeu, nous avons également vu une assez bonne bande-annonce d’action en direct pour Infinite sortir plus tôt cette semaine.

Non content de mettre un vrai chef sous notre nez, les gens de Xbox ont maintenant publié une bande-annonce de lancement qui se concentre sur la campagne du monde ouvert (ish) du jeu. Il sert à nous présenter certaines des menaces que Chief assumera dans cette nouvelle histoire, y compris un patron Brute assez en colère qui veut votre tête. Angoissant. Jetez un œil ci-dessous.

« Lorsque tout espoir est perdu et que le sort de l’humanité est en jeu, le Master Chief est prêt à affronter l’ennemi le plus impitoyable qu’il ait jamais rencontré », dit le texte de présentation de la bande-annonce. « Entrez dans l’armure du plus grand héros de l’humanité pour vivre une aventure épique et explorer les vastes étendues de Zeta Halo, des hauteurs époustouflantes aux profondeurs mystérieuses sous le ring. Sauvez les marines de l’UNSC pour obtenir des renforts dans votre combat contre un ennemi redoutable connu sous le nom de Banished.

Halo Infinite est arrivé depuis longtemps sur Xbox. Il devait initialement être lancé aux côtés de la Xbox Series X/S en novembre 2020, mais a été repoussé à 2021 après que la campagne en particulier ait connu une mauvaise performance en juillet de l’année dernière.

Mis à part quelques plaintes de progression qui continuent d’irriter les fans du côté multijoueur du jeu, jusqu’à présent, le lancement de Halo Infinite a été plutôt bon : le jeu a attiré 100 000 joueurs sur Steam en moins d’une heure et a attiré plus de 272 000 lors de sa première nuit. seul.