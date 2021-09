La bande-annonce de Lantern’s Lane présente une comédie d’horreur avec Brooke Butler ⋆ .

ComingSoon est ravi de lancer la bande-annonce exclusive de la prochaine comédie d’horreur L’allée des lanternes, avec Brooke Butler (Ozark, Règne animal, Toutes les pom-pom girls meurent). Vertical Entertainment sortira le film en salles et sur FandangoNOW le 5 novembre 2021.

“Une récente diplômée de l’université et ses amis éloignés du lycée retournent à Lantern’s Lane, la maison d’une véritable légende urbaine et doivent se battre pour survivre la nuit”, lit-on dans le synopsis officiel.

Découvrez l’exclusivité L’allée des lanternes bande annonce ci-dessous :

Écrit et réalisé par Justin LaReau, le film met également en vedette Andy Cohen (Ray Donovan, L’anatomie de Grey, Rumeurs), Ashley Doris (Leçons de vie avec Trish & Nancy, Identifiez votre ami, Sinbad et la guerre des furies), Sydney Carvill (Étudiants de la Lune, Escorte tueur, Cycle sombre) et Lisa Roumain (Avatar, Westworld, Yellowstone), avec Skip Howland, LaRaeu, Robbie Allen, Lydia Cedrone et Daniel Azimova.

De Tidal Wave Entertainment, L’allée des lanternes est produit par Lydia Cedrone et LaReau.