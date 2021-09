La bande-annonce de l’armée des voleurs de Netflix vole nos cœurs et de nombreux coffres-forts bancaires .

]]>]]>

Lors du TUDUM Global Fan Event de Netflix, le réalisateur, producteur et star Matthias Schweighöfer a présenté la bande-annonce principale officielle de son film Armée de voleurs.

Dans ce film prequel de Zack Snyder Armée des morts, Schweighöfer revient en tant que Dieter voleur de scène dans son propre film d’équipe. Il sera rejoint aux côtés de Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan dans cette version moderne des films de casse classiques. Armée de voleurs promet de montrer aux fans comment le caissier de banque allemand a nommé Sebastian dans le badass safe-cracker Dieter que nous avons vu dans le film de zombies de 2021.

Alors que ce film promet beaucoup moins de zombies que la première entrée de Snyder, la nouvelle bande-annonce promet un niveau élevé de folie et d’action que vous attendez de cette dernière franchise d’action. Non seulement Zack Snyder est producteur du film, mais on le voit aborder l’histoire avec le scénariste Shay Hatten.

Découvrez la bande-annonce ici…

Après avoir charmé le public dans le rôle du héros fou Dieter dans le blockbuster zombie Army of the Dead de Zack Snyder, Matthias Schweighöfer occupe le devant de la scène dans la préquelle du film, qu’il réalise également. Abandonnant les morts-vivants, Army of Thieves donne une tournure moderne aux films de braquage classiques avec une touche européenne et une histoire d’amour improbable. Produit par Snyder et avec Nathalie Emmanuel (la franchise Fast and Furious), Army of Thieves raconte les aventures déchirantes qui ont transformé Dieter d’un caissier de banque allemand penaud nommé Sebastian en le cracker dur à cuire qui est devenu un personnage préféré des fans dans Armée des morts.

Les vidéos YouTube passionnées de Sebastian sur les coffres-forts légendaires conçus par le serrurier Hans Wagner (Christian Steyer) attirent l’attention de Gwendoline (Nathalie Emmanuel), une criminelle de carrière séduisante dont l’extérieur sans prisonnier dément le désir d’aimer et d’être aimé. Au choc de Dieter, Gwen l’enrôle pour faire partie de son équipe hétéroclite de certains des plus recherchés d’Interpol : la touche-à-tout Korina (Ruby O. Fee), le bad boy robuste Brad (Stuart Martin) et l’acolyte Rolph. (Guz Khan). Alors que les cinq inadaptés zigzaguent à travers l’Europe en craquant un trio de voûtes impénétrables connues sous le nom de Ring Cycle – Das Rheingold, la Valkyrie et le Siegfried – les responsables français de l’application des lois Delacroix (Jonathan Cohen) et Beatrix (Noémie Nakai) sont à leurs trousses . Ancré dans une romance frémissante entre Dieter et Gwen, Army of Thieves élargit la portée de l’univers de l’armée de Snyder tout en restant fidèle à sa vision de son propre film.

Army of Thieves fait ses débuts sur Netflix le 29 octobre 2021.

