La bande-annonce de l’édition légendaire de Mass Effect montre des comparaisons remasterisées! ⋆ 10z viral

La bande-annonce de Mass Effect Legendary Edition montre des comparaisons remasterisées!

À seulement un mois de la fin de la mise à jour tant recherchée de la trilogie emblématique, BioWare et Electronic Arts ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le Édition légendaire de Mass Effect offrant aux fans un regard plus profond sur les visuels remasterisés exposés dans la collection, y compris les ombres et l’éclairage plus profonds, les textures et les modèles de personnages améliorés et plus encore! La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

«Ce fut un voyage incroyable de revisiter les histoires, les personnages et les moments emblématiques de la Effet de masse trilogie, améliorant l’expérience des plates-formes modernes tout en restant fidèle à l’esprit de l’original », Mac Walters, directeur de projet sur le Édition légendaire de Mass Effect et auteur principal de la trilogie originale chez BioWare, a déclaré précédemment dans un communiqué. «Remasteriser un jeu, et encore moins trois, est une entreprise énorme car il y a plus de 100 heures de jeu incluses, mais nous voulions le faire pour nos fans ainsi que pour une nouvelle génération de joueurs cherchant à se lancer dans l’histoire emblématique de Shepard.»

La trilogie remastérisée offrira une expérience visuelle améliorée avec des modèles de personnages remastérisés et des dizaines de milliers de textures améliorées, des améliorations des ombres et des effets visuels, un éclairage mis à jour et des ombres dynamiques améliorées, la volumétrie et la profondeur de champ ajoutent un nouveau niveau d’immersion à travers la trilogie, avec des cinématiques pré-rendues également améliorées pour rendre chaque moment de l’histoire encore plus percutant. Il présentera le contenu de base solo de la trilogie originale ainsi que plus de 40 contenus téléchargeables (DLC), des armes et des packs d’armures pour permettre aux joueurs de revivre la légende du commandant Shepard en 4K Ultra HD avec HDR.

L’original Effet de masse Le jeu propose des améliorations complètes de la construction du monde avec des détails et une profondeur supplémentaires à des endroits comme Eden Prime, Ilos et Feros que les joueurs exploreront au cours de leur voyage à travers la galaxie, et comprendra également des interfaces et une interface utilisateur mises à jour, ainsi qu’une variété d’améliorations de la qualité de vie. . De plus, le combat et l’exploration sont modernisés grâce à l’amélioration de la visée, des contrôles et du comportement de l’équipe, du maniement Mako et des caméras.

Unifiant les options de création de personnage dans les trois titres qui a également amélioré et élargi sa sélection d’options de cheveux, de maquillage et de teint, la trilogie permettra également aux joueurs d’utiliser l’apparence par défaut emblématique de Female Shepard de Effet de masse à travers les trois jeux.

Édition légendaire de Mass Effect devrait sortir en magasin le 14 mai pour la PlayStation 4, la Xbox One et le PC via Origin et Steam, avec une compatibilité ascendante sur la PS5 et la Xbox Series X | S et est maintenant disponible en pré-commande!