La bande-annonce de Let There Be Carnage montre le carnage de Woody Harrelson ⋆ .

Sony a publié un nouveau Venom: Que le carnage soit bande-annonce de la suite très attendue. Le film, qui a été retardé à plusieurs reprises en raison de COVID-19, devrait sortir le 24 septembre. Il met à nouveau en vedette Tom Hardy, qui jouera Eddie Brock / Venom. Il sortira plus tard cette année exclusivement dans les salles contre Cher Evan Hansen et Les Sopranos film prequel Les nombreux saints de Newark.

Venom: Que le carnage soit étoiles également Michelle Williams (Til le plus grand showman) comme l’amour intéresse Anne Weying et lutte contre le maniaque Cletus Kasady de Woody Harrelson, qui est le méchant du film, Carnage. Nommée aux Oscars Naomie Harris (Pas le temps de mourir) joue le rôle du méchant Shriek, l’intérêt amoureux et complice de Carnage.

Le synopsis officiel se lit comme suit:

Tom Hardy revient sur grand écran en tant que protecteur mortel Venom, l’un des personnages les plus grands et les plus complexes de MARVEL. Réalisé par Andy Serkis, le film met également en vedette Michelle Williams, Naomie Harris et Woody Harrelson, dans le rôle du méchant Cletus Kasady / Carnage.

Découvrez le nouveau Venom: Que le carnage soit bande-annonce ci-dessous:

Andy Serkis dirigera le film. Serkis a précédemment dirigé Mowgli: la légende de la jungle, sorti sur Netflix en 2018, le téléfilm Les ruines des empireset le drame Respirer avec Andrew Garfield et Claire Foy. L’acteur a beaucoup d’expérience avec les propriétés Marvel, étant apparu dans les films Avengers: l’ère d’Ultron et Panthère noire, dans lequel il a dépeint le méchant Ulysses Klaue.

Le premier film a amassé 855 millions de dollars dans le monde entier lors de sa course au box-office.