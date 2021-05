La bande-annonce de Let There Be Carnage porte définitivement son nom – .

Les films sur les héros Marvel réalisés par quelqu’un d’autre que les studios Marvel ne se sont généralement pas très bien comportés ces dernières années. Les derniers films X-Men étaient des bombes critiques, la duologie de The Amazing Spider-Man était si horrible que Sony a laissé Marvel utiliser Spider-Man dans le MCU, et il est même inutile de parler des Fantastic Four.

Cependant, il y a eu quelques réussites, telles que Deadpool, Logan et, plus récemment, Venom. Les critiques n’ont peut-être pas été ce que Sony voulait, mais Venom a fini par générer plus de 850 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le septième film le plus rentable de 2018. En tant que tel, une suite était inévitable, surtout après que Sony ait doublé le SPUMC (Sony Pictures Universe of Marvel Characters). Sans la pandémie, Venom: Let There Be Carnage serait déjà sorti en salles, mais au lieu de cela, nous venons de recevoir la première bande-annonce.

Comme son nom l’indique, la suite de Venom se concentrera sur le méchant Carnage, qui a fait ses débuts dans une bande dessinée Spider-Man au début des années 90. Carnage est un Symbiote comme Venom, mais il est beaucoup plus puissant, et son hôte, Cletus Kassidy (Woody Harrelson), est un tueur en série dérangé. Venom et Carnage s’affrontent souvent dans les bandes dessinées, et Venom a même été connu pour avaler sa fierté et faire équipe avec Spider-Man pour combattre le dangereux ennemi.

Tom Hardy reprend son rôle d’Eddie Brock / Venom, et sur la base des premiers instants de la bande-annonce, il n’a toujours pas encore compris le fait d’être lié à un symbiote extraterrestre sensible. Michelle Williams revient également dans le rôle d’Anne Weying / She-Venom, tandis que Naomie Harris rejoindra l’ensemble en tant que Shriek – amoureux de Cletus Kasady et un méchant terrifiant à part entière. Andy Serkis, fraîchement sorti de son film Mowgli, dirigera la suite.

Vous pouvez regarder la première bande-annonce officielle de la suite Venom de Sony Pictures ci-dessous:

Venom: Let There Be Carnage sortira en exclusivité dans les salles le 24 septembre 2021.

