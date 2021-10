La bande-annonce de l’histoire arrive pour Suicide Squad: Kill The Justice League, le jeu arrive l’année prochaine

Aujourd’hui chez DC Fandome, une nouvelle bande-annonce a été publiée pour le prochain jeu Suicide Squad: Kill the Justice League. Bien qu’aucune date de sortie exacte n’ait été donnée, il devrait arriver en 2022. Le jeu provient de Rocksteady et Warner Bros. Interactive Entertainment et sera la continuation de la série Batman: Arkham. Il sortira sur Playstation 5, Xbox Series X/S et PC.

Une version de la Suicide Squad, comprenant Harley Quinn (Tara Strong), King Shark (Samoa Joe), Captain Boomerang et Deadshot, est envoyée par Amanda Waller à Metropolis pour tuer la Justice League après que Brainiac ait pris le contrôle de leur esprit.