L’histoire de Lisey de Stephen King, la nouvelle mini-série Apple TV +, a lancé sa toute première bande-annonce, et elle devrait certainement attirer l’attention des lecteurs de Constant. Le spectacle est à la fois beau et tendu, avec un casting absolument époustouflant qui comprend Julianne Moore, Clive Owen, Jennifer Jason Leigh, Joan Allen, Dane DeHaan et Ron Cephas Jones. Et ils sont tous vus dans la caravane, ruminant et chuchotant, pleurant et effrayés.